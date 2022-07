W pierwszym wyścigu rozegranym na torze Vallelunga triumfował Andrea Kimi Antonelli pokonując kolegów z ekipy Prema Racing Rafaela Camarę i Jamesa Whartona.

Po bardzo dobrym starcie Kacper Sztuka przebił się na czwartą lokatę. Stracił później jednak kilka pozycji i ostatecznie finiszował jako siódmy.

Antonelli triumfował również w drugim wyścigu. Drugi był Brytyjczyk z PHM Racing - Taylor Barnard. Obsadę podium skompletował Charlie Wurz z Premy. Rafael Camara odpadł już na wczesnym etapie rywalizacji.

Świetny start zaliczył Kacper Sztuka, który od razu wskoczył na drugą lokatę za Antonellim. Chwilami Polakowi w twardej walce z Włochem udawało się wysunąć do przodu, doszło jednak między nimi do kontaktu, ale bez konsekwencji. Na koniec pierwszego kółka reprezentant US Racing spadł na piąte miejsce. Dalsze próby wyprzedzania na technicznym torze Vallelunga nie przyniosły zmian w czołówce.

Po starcie z pole position w trzecim wyścigu Antonelli mógł cieszyć się z sięgnięcia po hat trick w miniony weekend. Rafael Camara i Charlie Wurz, którzy ruszali z drugiego i trzeciego pola, w takiej samej kolejności dojechali do mety.

Kacper Sztuka rozpoczynał finałowe starcie z piątego pola startowego, a linię mety przeciął jako szósty. Jak sam przyznał na walkę o coś więcej zabrakło nieco tempa.

W klasyfikacji mistrzostw Polak jest szósty z dorobkiem 88 punktów. Prowadzi Antonelli z 219 oczkami na koncie. Drugi Camara traci do kolegi zespołowego 36 punktów.