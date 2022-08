Stoffel Vandoorne potrzebował ukończyć niedzielny wyścig przed Mitchem Evansem, aby przypieczętować tytuł, po tym jak przystąpił do ostatniego starcia z 21-punktową przewagą, a jego zadanie było znacznie ułatwione, ponieważ Evans zakwalifikował się dopiero na trzynastym miejscu i czekało go trudne zadanie w kontekście odrobienia strat.

Kierowca Mercedesa podkreślił swoją wspaniałą formę, którą prezentował przez cały rok, nie popełniając żadnego błędu i dojeżdżając do mety na trzecim miejscu, które zostało zamienione na drugie, ponieważ do rezultatu finiszującego przed nim Jake Dennisa zostało dopisane pięć karnych sekund za doprowadzenie do kolizji z Antonio Felixem da Costą.

Triumf Belga został uzupełniony o drugi z rzędu tytuł Mercedesa, który w ten sposób zakończył swoją trzy-sezonową przygodę z Formułą E.

Zwycięstwo Mortary w e-Prix Seulu II było doskonałym antidotum na trudne chwile w poprzednich trzech wyścigach, chociaż jego ekipie Venturi zabrakło niewiele do pierwszego miejsca w klasyfikacji zespołowej.

→ Galeria zdjęć z e-Prix Seulu II

Mortara fenomenalnie objął prowadzenie wyprzedzając da Costę pod koniec drugiego okrążenia, a za nim podążył Dennis.

Szwajcarski kierowca stopniowo budował przewagę, która pod koniec piątego kółka wzrosła do dwóch sekund i nie poprzestał na tym aż do momentu, gdy na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa.

Nissan Maximiliana Gunthera, stanął na tylnej prostej, po tym jak w bolidzie Niemca doszło do uszkodzenia układu kierowniczego. Potrzebna była interwencja służb porządkowych.

Po długim okresie neutralizacji, w wyniku którego dodano sześć minut i 45 sekund do czasu trwania wyścigu, Mortara utrzymał prowadzenie przed Dennisem po wznowieniu rywalizacji na dziewiętnastym okrążeniu.

Zbudował wystarczającą przewagę, aby natychmiast aktywować swój drugi tryb ataku dzięki czemu wypracował komfortowe prowadzenie. Pomógł mu również kontakt da Costy i Dennisa w zakręcie numer 22. Dennis jadąc po wewnętrznej uderzył w bolid atakującego go Portugalczyka wypychając rywala prosto w bandę.

Incydent został szybko poddany dochodzeniu i chociaż Mortara był w stanie zwiększyć przewagę do ponad trzech sekund, Dennis starał się gonić lidera w oczekiwaniu na karę czasową.

Ostatecznie otrzymał pięć sekund kary, co zmniejszyło presję na Mortarze i pozwoliło urodzonemu w Genewie kierowcy cieszyć się ze zwycięstwa w setnym wyścigu Formuły E.

Vandoorne został sklasyfikowany 3,7s za Mortarą, na drugim miejscu, co przypieczętowując mistrzowską koronację. Dennis z karą na koncie mimo wszystko zbudował wystarczającą przewagę nad czwartym Robinem Frijnsem, aby stanąć na podium, podczas gdy Oliver Askew zakończył rywalizację na piątej pozycji.

Szósty był Jean-Eric Vergne, a siódmy Evans, którego rozczarowujące kwalifikacje przekreśliły jego szanse na mistrzostwo.

Nick Cassidy zaliczył najszybsze okrążenie i zajął ósme miejsce przed Sebastienem Buemim, a da Costa po wspomnianej kolizji w 22 zakręcie, zdołał zamknąć czołową dziesiątkę.

Lucas di Grassi przebił oponę i dotarł do mety dopiero jako jedenasty, co znacznie zachwiało szansami zespołu Venturi na tytuł, podczas gdy Alexander Sims startujący z końca stawki zakończył swoją karierę w Formule E finiszując na dwunastej lokacie.

WYNIKI