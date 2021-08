Pole position dla O'Warda

W kwalifikacjach do Big Machine Spiked Coolers Grand Prix kierowca Arrow McLaren SP pokonał Willa Powera o 0,0067 sekundy. Król kwalifikacji IndyCar, Power uzyskał najlepszy wynik w tym sezonie. Dotąd było to czwarte pole startowe.

W drugim rzędzie znaleźli się Romain Grosjean i debiutant Christian Lundgaard, w trzecim Colton Herta i Álex Palou.

W pierwszej grupie Power (1.10,9988) wyprzedził Jacka Harveya o 0,1812 s. Jako następni awansowali Daly, Pagenaud, Herta i van Kalmthout.

Alexander Rossi okazał się najszybszy w grupie 2 (1.10,9867) - przed Christianem Lundgaardem (+0,0644). Do Fast 12 weszli również Palou, Grosjean, O'Ward i Ericsson.

Zwycięzca z Nashville, Marcus Ericsson awansował dzięki karze dla Felixa Rosenqvista. Rodakowi Ericssona skreślono czwarty czas, uzyskany przy lokalnej żółtej fladze. Podobna kara spotkała Jamesa Hinchcliffe'a i Daltona Kelletta.

Scott Dixon spowodował tę żółtą flagę, wykonując obrót na ostatnim zakręcie ostatniego okrążenia. Po skreśleniu czasu Dixon znalazł się na P13.

Siódmy w wynikach, Josef Newgarden wystartuje o 6 miejsc niżej, ukarany za wymianę silnika. Jedenasty w grupie, Jimmie Johnson ma za sobą najlepszą sesję kwalifikacyjną w IndyCar. Siedmiokrotny mistrz NASCAR Cup Series stracił do Rossiego 0,8 sekundy.

W decydującej, 10-minutowej sesji na "czarnych" oponach liderował Rinus van Kalmthout (1.11,5901). Romain Grosjean (1.11,1182) i Christian Lundgaard (1.11,1872) jako pierwsi wyjechali na "czerwonych" Firestone. Alexander Rossi uzyskał 1.11,0240, Álex Palou - 1.10,8290.

Na drugim szybkim kółku Grosjean zszedł do 1.10,7418, Lundgaard do 1.10,7433. Po fladze w szachownicę Pato O'Ward poprawił na 1.10,7147. Will Power przejął P2 (1.10,7214).