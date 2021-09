Audi poinformowało, że wraz z Kenem Blockiem będzie realizowało ekskluzywne, wspólne projekty w dziedzinie elektromobilności.

- Audi to marka, która rozpaliła moją pasję do sportów motorowych. Jestem niezwykle podekscytowany rozpoczęciem tego nowego rozdziału. Razem będziemy rozwijali innowacyjne projekty i przesuwali granice elektromobilności - powiedział Block.

- Audi to skrót od „Vorsprung durch Technik” - powiedział Oliver Hoffmann, członek zarządu Audi ds. rozwoju technicznego. - Każdego dnia staramy się przekraczać granice, aby stworzyć przyszłość mobilności. Naszym celem jest zafascynowanie naszych klientów progresywnym designem, innowacyjną technologią i szerokim ekosystemem cyfrowym. Cieszę się, że udało nam się przyciągnąć Kena Blocka i jego zespół do Audi

Natychmiast po nawiązaniu współpracy, Block miał jokazję do jazdy kilkoma Audi, w tym Sport Quattro S1, V8 Quattro DTM i E-Tron Vision Gran Turismo.

Są przypuszczenia, że Audi pracuje nad samochodem elektrycznym w podobnym duchu do Forda Mustanga Mach-E 1400. Block miałby wykorzystać tę maszynę w swoim kolejnym filmie z serii Gymkhana.

Opcją może być też Block zasiadający w Audi RS Q E-Tron w Rajdzie Dakar 2022. W 2020 roku jeździł prototypem Extreme E Odyssey 21 na ostatnim etapie Dakaru.

- Elektromobilność to przyszłość - powiedział Block. - Postrzegam samochód elektryczny jako krok naprzód dla nas jako społeczeństwa. To możliwość stworzenia czegoś, co nie tylko zmniejszy emisję i da nadzieję, że nasza planeta generalnie stanie się lepszym miejscem. Chodzi również o osiągi. Kocham wszystko, co sprawia, że przemieszczam się szybciej. Auta elektryczne to potrafią. Jeśli chodzi o dźwięk, mam dzieci, którym na tym nie zależy. Uważają, że dźwięk samochodów elektrycznych jest tak samo fajny, jak dźwięk silników spalinowych.

W styczniu 2021 roku Block ogłosił zakończenie 11-letniej współpracy z Fordem. Wcześniej był związany z Subaru.

Galeria zdjęć: Ken Block i Audi

Ken Block, Audi e-tron Vision Gran Turismo 1 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi RS e-tron GT 2 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi RS e-tron GT 3 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi RS e-tron GT 4 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi RS Q e-tron 5 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi RS Q e-tron 6 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi RS Q e-tron 7 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi Sport quattro S1 8 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi Sport quattro S1 9 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi Sport quattro S1 10 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi Sport quattro S1 11 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi Sport quattro S1 12 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi V8 quattro 13 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi V8 quattro (DTM) 14 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi V8 quattro (DTM) 15 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Henrik Wenders, Oliver Hoffmann, Audi RS e-tron GT 16 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Julius Seebach, Ken Block, Audi R18 e-tron quattro 17 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block 18 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block 19 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi e-tron Vision Gran Turismo 20 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Ken Block, Audi e-tron Vision Gran Turismo 21 / 21 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport