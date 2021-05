Podczas niedzielnej transmisji z Grand Prix Monako, komentator rosyjskiej telewizji Match TV, w oparciu o swoje źródła przekazał, że Fin straci miejsce w ekipie z Brackley.

- Nie ujawnię swojego źródła, ale na padoku w Monako dużo o tym się mówiło - powiedział Aleksiej Popov.

- Przekazano mi, że George Russell trafi do Mercedesa na co najmniej dwa lata i to nie w miejsce Hamiltona, w przypadku którego wszystko jest już prawie poukładane - dodał.

Popov zainicjował spekulacje, że Bottas wróci w przyszłym roku do Williamsa, gdzie zastąpi Russella.

- To tylko moje przypuszczenia - stwierdził. - Natomiast to, że Russell będzie w Mercedesie, jest niemal pewne.

Bottas w sezonie 2021 już nie ma większych szans na tytuł

- Jego sytuacja za Hamiltonem i Verstappenem jest już beznadziejna - stwierdził. - Całkowicie wypadł z walki o tytuł. Nawet Norris go wyprzedza.