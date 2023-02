Zespół potwierdził w poniedziałek, że Lance Stroll doznał kontuzji w wypadku rowerowym podczas treningu i nie będzie mógł wziąć udziału w trzydniowych testach przedsezonowych w Bahrajnie.

Mistrz FIA Formuły 2, Felipe Drugovich, został więc powołany na wolne miejsce i otrzyma nieoczekiwaną okazję wypróbowania nowego AMR23 w czwartek rano.

Fernando Alonso poprowadzi samochód w czwartek po południu, ale zespół twierdzi, że nie ustalił jeszcze harmonogramu na pozostałe dwa dni testów.

Drugi kierowca rezerwowy Astona Martina, Stoffel Vandoorne, jest zaangażowany w zawody Formuły E, które odbywają się w Kapsztadzie w sobotę.

Jazda po torze Sakhir da Drugovichowi szansę na zbudowanie prędkości, co będzie przydatne w przypadku, gdy będzie musiał ścigać się tym samym bolidem w Bahrajnie lub na jakimkolwiek etapie w tym roku.

Pomoże mu też praca w drużynowym symulatorze, w którym Brazylijczyk będzie prowadził intensywne sesje przez cały sezon.

Drugovich miał swoje pierwsze doświadczenie z Astonem Martinem, kiedy prowadził AMR22 w pierwszym treningu wolnym w Abu Zabi w zeszłym roku, a także wziął udział w testach młodych kierowców po zakończeniu Grand Prix.

Mówiąc o swoim incydencie, Lance Stroll powiedział:

- Miałem niefortunny wypadek podczas treningu na rowerze w ramach przygotowań do sezonu. Jestem zdeterminowany, aby wrócić do samochodu i jestem podekscytowany nadchodzącym sezonem z zespołem. Jestem zmotywowany, aby jak najszybciej odbić się od tego niepowodzenia.

Zespół dodał, że Stroll „oczekuje szybkiego powrotu do zdrowia i do obowiązków kierowcy. Jego zdolność do powrotu do kokpitu będzie oceniana codziennie, a zespół opublikuje aktualizację przed GP Bahrajnu”.

Zakładając, że Stroll będzie w wystarczająco dobrej formie, aby wziąć udział w weekendzie wyścigowym, będzie musiał nadrabiać stracony czas, ponieważ opuści ważne półtora dnia testów.