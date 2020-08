Kara dla Russella

Russell został wezwany przez sędziów z powodu sytuacji, która miała miejsce w pierwszym segmencie kwalifikacji. Zespołowy partner Anglika, Nicholas Latifi wypadł w zakręcie Luffield. Na torze pojawiły się żółte flagi.

Kierowca Williamsa powinien wtedy odpuścić swoje szybkie okrążenie. Russell zwolnił, jednak zdaniem sędziów niewystarczająco. Jego prędkość „nie różniła się znacząco” od tej z poprzedniego okrążenia. Zawodnik zeznał, iż wydawało mu się, że sygnalizacja dotyczy pojedynczej żółtej flagi. Na nic zdały się tłumaczenia, iż zachował pełną kontrolę nad samochodem i w razie potrzeby byłby w stanie podjąć zdecydowane działania.

ZSS podkreślił również, iż zespół nie poinformował wyraźnie Russella o sygnalizacji podwójnej żółtej flagi i nie nakazał przerwania pomiarowego okrążenia.

Zwykle za tego typu przewinienie przyznawano karę relegacji o trzy pozycje. Sędziowie uznali jednak, że wykroczenie Russella było na tyle poważne, by cofnięto go aż o pięć miejsc. 22-latek otrzymał również trzy punkty karne do swojej licencji.

Anglik awansował do Q2 po raz trzeci z rzędu i wykręcił piętnasty czas. Kara oznacza spadek do ostatniego rzędu na starcie.