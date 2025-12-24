Kierowcy tradycyjnie spotykają się przed finałem sezonu w Abu Zabi na kolacji zorganizowanej przez siedmiokrotnego mistrza Lewisa Hamiltona.

- Mamy niesamowite szczęście, że jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy ścigają się w F1. Jestem wdzięczny grupie kierowców, z którymi mam zaszczyt się ścigać i chociaż jesteśmy rywalami, czujemy do siebie szacunek i jestem dumny, że mogę ich nazywać przyjaciółmi – napisał Brytyjczyk.

Pytanie o to, kto zapłacił rachunek po kolacji, było gorącym tematem w padoku toru Yas Marina Circuit. Wielu kierowców potwierdziło, że to Pierre Gasly zapłacił za wszystkich.

- No cóż, muszę przyznać, że w zeszłym roku Valtteri [Bottas] był bardzo miły i zapłacił rachunek – wyjaśnił Verstappen w podcaście Red Bull Talking Bull.

- Kierowcy trochę żartowali, mówiąc, że w tym roku to ja powinienem zapłacić, ale ja siedziałem po drugiej stronie wejścia do prywatnej sali.

- Przez większość wieczoru dobrze się bawiliśmy, ale kiedy chcieliśmy już iść, zdaliśmy sobie sprawę, że Pierre już zapłacił za kolację.

- Ja piłem po drugiej stronie gin z tonikiem – zażartował Verstappen. - Więc następnym razem, zanim wejdę, muszę im powiedzieć, że na koniec wieczoru mają wystawić rachunek na mnie, żebym w końcu mógł go zapłacić.

Prowadząca uroczystą kolację, Nicola Hume, zażartowała, że ​​kiedy przyjdzie kolej na Verstappena, goście będą mieli do dyspozycji wodę z kranu i zestaw za 40 funtów. Holender odpowiedział: - Nie. Zazwyczaj jestem bardzo hojny w takich sprawach. Po prostu jeszcze nie miałem okazji zapłacić, ale jestem pewien, że zorganizujemy kolejną kolację w przyszłym roku.