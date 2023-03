Nowy szef ekipy Williams - James Vowles, który zimą na tym stanowisku zastąpił Josta Capito nie ukrywa, że przed nimi wiele pracy, zanim wrócą do dawnej konkurencyjności.

- Sytuacja w stajni wygląda mniej więcej tak, jak się spodziewałem. Może nawet jest nieco trudniej - powiedział Vowles dla AutoHebdo.

Od 2015 roku Williams nie pojawiał się już w czołówce F1. Wyścigu nie wygrali od sezonu 2012. Z kolei tytuł zdobyty z Jacquesem Villeneuve’em w kampanii 1997 był ich ostatnim z dziewięciu triumfów pośród konstruktorów i siedmiu w klasyfikacjach indywidualnych.

- W ciągu minionych piętnastu lat zespół doświadczył ogromnych trudności, m.in. finansowych, ale przetrzymali to wszystko - kontynuował.

- Chodziło jednak wtedy tylko o przetrwanie, podczas gdy inne zespoły miały środki finansowe na rozwój. Stąd wynikają poważne różnice między obecnym położeniem, a tym, do jakiego chcielibyśmy doprowadzić w przyszłości - wskazał. - Jest niesamowicie ciężko dostać się do czołowej trójki. Te ekipy mają pokaźne zasoby, które są poza sferą naszych marzeń, do tego doświadczenie i najlepszych ludzi na padoku.

Powrót Williamsa do pierwszej czwórki to długoterminowy cel formacji należącej obecnie do Dorilton Capital.

- Realistycznym założeniem dla tej organizacji jest przede wszystkim upewnienie się, że każdego roku stawiamy krok naprzód i nie stoimy w miejscu. To musi być marzenie numer jeden - podkreślił. - Marzeniem numer dwa jest określenie rozsądnego okresu w przyszłości, kiedy przebijemy się na szóstą, potem piątą, a następnie czwartą pozycję.