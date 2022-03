Problem, który Norris Lando określił jako „niełatwy do rozwiązania”, uniemożliwił Brytyjczykowi realizację zaplanowanych, długich przejazdów podczas otwarcia drugiej tury testów przedsezonowych.

Dzień rozpoczął się od zmiany harmonogramu pracy zespołu z Woking, ponieważ Daniel Ricciardo, który miał wsiąść rano do MCL36, nie czuł się dobrze.

Norris wkroczył więc do akcji na cały czwartek. Jego najlepszy czas dał mu szóste miejsce w klasyfikacji, ze stratą 1,4 sekundy do lidera Pierre'a Gasly'ego.

- Nie tego oczekiwaliśmy - powiedział Norris. - Daniel nie czuł się najlepiej, więc zastąpiłem go na cały dzień, aby zespół miał łatwiej.

- Pojawiło się sporo problemów z samochodem i długo trwało, zanim się z nimi uporaliśmy, przez co nie mogliśmy przejechać tylu okrążeń, ile chcieliśmy - kontynuował. - Jest to trochę frustrujące. W tym miejscu, które tak bardzo odbiega charakterystyką od Barcelony, chcieliśmy jak najlepiej zrozumieć różnice i sposób, w jaki samochód pracuje na bardziej wyboistym torze.

- W pewnym stopniu udało się, ale nie mogliśmy zaliczyć dłuższych przejazdów. W każdym razie wykorzystałem w pełni to co było możliwe. Mieliśmy trudności, które nas powstrzymywały i które musimy naprawić.

Poproszony o doprecyzowanie kłopotów z bolidem, potwierdził m.in. przegrzewanie się hamulców.

- Mieliśmy dziś problemy z hamulcami, to oczywiste. Nie jestem pewien, jakie dokładnie, ale chodziło m.in. o temperaturę - przekazał. - Dlatego nie wykonaliśmy długich przejazdów. Spróbujemy to naprawić w najbliższych dniach, ale zadanie nie jest łatwe. Zobaczymy, co da się zrobić.

Zapytany o to, czy wspomniane komplikacje ograniczą również jazdę podczas dwóch pozostałych dni testów, powiedział: - Mamy nadzieję, że uda nam się coś wymyślić. Nie jest to tak łatwe do naprawienia.

- Będziemy szukali kompromisów i rozwiązań, które pozwolą nam na więcej jazdy. Chłopaki się tym zajęli - dodał.