Reprezentant ekipy z Woking - Lando Norris, aktualnie jest trzeci w klasyfikacji sezonu, podobnie, jak McLaren w klasyfikacji konstruktorów, wyprzedzając Ferrari o siedem punktów.

W piątek w drugim treningu przed Grand Prix Portugalii, Norris był dopiero dwunasty, a jego kolega zespołowy Daniel Ricciardo nieco szybszy, miał ósmy czas.

Tymczasem kierowcy Alpine - Fernando Alonso i Esteban Ocon zajęli piąte i szóste miejsce, rozdzielając duet Ferrari Carlosa Sainza i Charlesa Leclerca.

- Alpine było dziś bardzo szybkie - powiedział Norris. - Wiemy, że Ferrari ma bardzo dobre tempo, a gdy nas wyprzedzają, nie jest to niespodzianką.

- Jednak podczas dwóch poprzednich weekendów wyścigowych mieliśmy dużą przewagę nad Alpine, a teraz wyglądają na bardziej konkurencyjnych. To sprawia, że możliwości awansu do Q3 stają się o wiele trudniejsze - dodał. - Nie jestem pewien, czy plasujemy się w pierwszej dziesiątce, co jest istotne, aby dostać się do trzeciej części czasówki.

- Jest trudniej niż oczekiwaliśmy, ale mamy przed sobą całą noc, aby poszukać możliwości poprawy na kwalifikacje - zakończył.

Ricciardo był za Norrisem w pierwszych dwóch wyścigach w tym roku, ale wyraził przekonanie, że zaczyna już lepiej radzić sobie z MCL35M.

- Było dobrze, czułem się lepiej od pierwszego okrążenia rano. Miałem wrażenie, jakby wszystko było bardziej znajome - przekazał Ricciardo. - Zaczynam się czuć jak w swoim samochodzie. Pewność jest coraz większa. Lepiej rozumiem bolid. Ten dzień był zdecydowanym krokiem naprzód.

