Po dwóch latach z dala od F1, Alonso wrócił w tym roku do startów w królowej sportów motorowych i reprezentuje zespół Alpine. Dwie pierwsze rundy sezonu 2021 odbyły się na znanych mu obiektach, w Sakhir oraz Imoli. Natomiast nigdy nie ścigał się na torze w Portimao, gdzie w najbliższy weekend odbędzie się Grand Prix Portugalii. Zaliczył tu jedynie testy na mokrej nawierzchni.

- Jazda tutaj jest bardzo przyjemna, zwłaszcza ze względu na duże różnice poziomów - powiedział Alonso. - Dodatkowo współczesne samochody F1 potęgują te wrażenia.

- Wcześniej tylko testowałem tutaj jeżdżąc na mokrej nawierzchni więc czeka mnie trochę nauki, ale lubię wyzwania. Celem jest zdobycie punktów w ten weekend - dodał.

Alonso w sezonie 2021 aktualnie na koncie ma tylko jeden punkt, a Alpine trzy. W ostatnim Grand Prix Emilii-Romanii został sklasyfikowany na dziesiątym miejscu, a jego kolega zespołowy - Esteban Ocon, na dziewiątym.

- To był ciężki weekend dla nas wszystkich. To tak, jakbyśmy zaliczyli wtedy trzy wyścigi: jeden w deszczu, jeden na suchej nawierzchni i jeden po czerwonej fladze - przekazał. - Wtedy wiele nauczyłem się, co było pomocne po krótkich testach przedsezonowych i pierwszym wyścigu, który zakończył się dla mnie przedwcześnie. Aktualizacje, które wtedy wprowadziliśmy, działały dobrze. Ogólnie czułem się już lepiej w samochodzie i nadal jest dużo miejsca na poprawę.

- Wszyscy w fabryce ciężko pracują, więc dobrze było zobaczyć ten wynik. Z tymi pozytywnymi odczuciami przyjeżdżamy do Portugalii z nadzieją na dalsze postępy - zakończył.

