Dyrektor generalny Formuły E, Jeff Dodds, przewiduje, że w mistrzostwach pojawi się kobieta już „w ciągu najbliższych dwóch lat”. W tym celu seria elektrycznych bolidów kontynuuje działania mające dać zawodniczkom szanse na jazdę i zaprezentowanie talentu na najwyższym poziomie.

Dwie kobiety wystartowały w pierwszym wyścigu Formuły E podczas E-Prix Pekinu w 2014 roku: Katherine Legge w barwach Amlin Aguri oraz Michela Cerruti w Trulli GP. Legge wystąpiła jeszcze tylko w jednej rundzie, natomiast Cerruti pojechała w trzech kolejnych wyścigach, zanim opuściła serię.

Kolejną zawodniczką była Simona de Silvestro, która dołączyła do Andretti Autosport pod koniec 1. sezonu na dwa wyścigi w Londynie, a następnie poprowadziła pełną kampanie w kolejnym roku. Zdobyła punkty w Long Beach i Berlinie, stając się pierwszą i jak dotąd jedyną kobietą, która punktowała w mistrzostwach.

Formuła E konsekwentnie podkreśla, że kobiety i mężczyźni mogą rywalizować na równych zasadach, a w ostatnich latach podjęła konkretne kroki, by zamienić tę ambicję w rzeczywistość.

Start grid Autor zdjęcia: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Po pierwszym w historii dniu testowym mistrzostw świata wyłącznie dla kobiet, który odbył się w 2024 roku na torze Circuito del Jarama w Madrycie, Formuła E zrobiła kolejny krok, organizując drugi test pod koniec października, tym razem na torze Ricardo Tormo w Walencji.

Dodds był entuzjastycznie nastawiony po wynikach tegorocznych testów dla kobiet, które podwoiły dystans względem poprzedniego roku, jeżdżąc łącznie sześć godzin w dwóch sesjach.

- Rok po ostatnich testach zmniejszyliśmy o połowę różnicę czasów między etatowymi kierowcami mistrzostw a zawodniczkami testowymi - powiedział w rozmowie z Motorsport.com. - Moja intuicja mówi, że gdybyś kazał mi postawić pieniądze, powiedziałbym, że w ciągu najbliższych dwóch lat zobaczysz kobietę ścigającą się w mistrzostwach świata. To mój zakład.

- To, co musimy robić, to nieustannie dawać im okazje do wsiadania do samochodu i testowania, stwarzać możliwości zaprezentowania potencjału zespołom, które je zatrudnią, my ich nie zatrudniamy, a zespoły zatrudniają tylko tych, o których sądzą, że mogą wygrywać dla nich mistrzostwa. Zawodniczki muszą więc pokazać swój potencjał, a my musimy usuwać część barier.

- Jesteśmy w pełni zaangażowani w sprawdzenie tezy, że kobiety i mężczyźni mogą rywalizować w naszym sporcie na równych zasadach. Samochód został zaprojektowany z myślą o wspomaganiu kierowania. To pierwszy raz, gdy od strony projektowej uwzględniliśmy większą uniwersalność w samochodzie wyścigowym.