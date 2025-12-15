Wszystkie serie
Rajdy

Udany debiut

W miniony weekend Martijn Wydaeghe po raz pierwszy wystartował w rajdzie jako kierowca.

Piotr Furman
Opublikowano:
Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Autor zdjęcia: Hyundai Motorsport

Pilot Thierry'ego Neuville'a sprawił niesamowitą niespodziankę, startując w Rallye Regional du Pays Vencois.

Runda Pucharu Francji składała się z dziewięciu odcinków specjalnych o łącznej długości niespełna 41 km.

Wydaeghe jest jednym z najbardziej rozpoznawanych pilotów w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Etatowy pilot Neuville’a, z którym startuje od 2021 roku, wsiadł do Hyundaia i20 N Rally2 i zajął szóste miejsce w regionalnej imprezie.

Jego pilotem był doświadczony nawigator, Florian Haut-Labourdette – członek ekipy szpiegów Neuville'a w rajdach asfaltowych WRC.

Czytaj również:

Wydaeghe zaskoczył wszystkich już na pierwszym odcinku, wygrywając krótki, niespełna dwukilometrowy oes.

Do piątego odcinka specjalnego walczył o miejsce na podium, ale na szóstym oesie stracił ponad pół minuty i spadł na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, które utrzymał do mety.

Rajd, który odbył się niedaleko Nicei wygrał Francuz, Bruno Riberi, wyprzedzając Romaina Haut-Labourdette'a – brata Floriana Haut-Labourdette'a, który pilotował Wydaeghe.

 

To nie był pierwszy kontakt Belga z samochodem rajdowym Hyundaia. W lipcu 33-latek spróbował swoich sił za kierownicą Hyundaia i20 N Rally1 podczas Festiwalu w Goodwood.

Dla załogi Neuville i Wydaeghe zaczyna się gorący okres przygotowań do sezonu WRC 2026. Mistrzowie świata z 2024 roku planują w tym tygodniu przeprowadzić testy na poligonie zespołu w środkowej Finlandii. Testy odbędą się jeśli utrzymają się zimowe warunki.

Czytaj również:

Piotr Furman
