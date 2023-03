Pracowity Orlen Team WRT, kraksa Ferrari

Niedziela na torze w Sebring to drugi dzień Prologu WEC, oficjalnych testów przed sezonem Długodystansowych Mistrzostw Świata 2023, które ruszą na tym obiekcie już w nadchodzącym tygodniu.

W jazdach uczestniczy już tylko jeden hipersamochód Ferrari. James Calado bowiem rozbił auto nr 51 włoskiej ekipy. Do zdarzenia doszło w szybkim i wyboistym pierwszym zakręcie toru, na okrążeniu wyjazdowym. W 499P, w którym Calado zmienia się z Antonio Giovinazzim i Alessandro Pierd Guidim uszkodzony został przód. Zespół nie komentuje sprawy, poinformował jedynie, iż pojazd już nie wróci dzisiaj do akcji. Nie podano dokładniejszych wyjaśnień co dokładnie wymaga napraw.

Drugie 499P zaliczyło natomiast 56 okrążeń i było ósme w stawce hipersamochodów z rezultatem 1:49.954 uzyskanym przez Antonio Fuoco.

Natomiast podobnie jak podczas sobotniej sesji otwierającej Prolog, Toyota zmonopolizowała czołówkę, Mike Conway (1:48.473) był przed Sebastienem Buemim (1:48.481). Trójkę przed przerwą obiadową skompletowało Porsche z Michaelem Christensenem w 963 (+0.484s).

Czwarty Alex Lynn w obsługiwanym przez Chip Ganassi Racing Cadillacu V-Series.R zanotował 1:49.182, co dało mu 0,103s nad drugim Porsche. Peugeot zbliżył się do konkurencyjnego tempa z swoim 9X8 LMH. Nico Muller ustąpił Conway’owi o 0,829s.

Czołową trójkę w LMP2 utworzyli United Autosports (1:50.577), Prema Racing (+0,283s), Hertz Team Jota (+0,423s).

Orlen Team WRT był ósmy w gronie ekip dysponujących prototypami Oreca 07-Gibson. Najlepszy wynik zespołowi zapewnił Robert Kubica (+0,855s). Polak uzyskał go na siedemnastym, z 27 przejechanych okrążeń. Jego partner Rui Andrade miał na koncie 38 kółek. Louis Deletraz nie pojawił się na torze.

Inter Europol Competition uplasował się na dziesiątym miejscu. Polski zespół, jak sam informował, realizował różne scenariusze, pracowano zarówno na używanych, jak i nowych oponach, z dużą oraz z małą ilością paliwa. Najszybszym w ekipie ponownie był Albert Costa (+1,024s). Jakub Śmiechowski pokonał 25 kółek toru na Florydzie, z 49 zaliczonych przez IEC.

Pięć pierwszych pozycji w LMGTE AM to Porsche 911 RSR-19, ze stajnią Project 1 AO na czele (Pj Hyett/Gunnar Jeannette, Matteo Cairoli).

Jeżdżono na suchej nawierzchni, przy temperaturze przekraczającej 30 stopni Celsjusza. Czwarta i ostatnia część Prologu, druga tura niedzielnych jazd, ruszy o 19.30 polskiego czasu i potrwa trzy godziny.