Ogier już raz przekładał swoją emeryturę. Francuz zamierzał opuścić WRC po sezonie 2020. Pandemia koronawirusa zburzyła jednak kalendarz i siedmiokrotny mistrz świata nie chciał żegnać się z mistrzostwami ograniczoną liczbą rajdów.

Mając nadzieję, że pandemia nie zakłóci istotnie rywalizacji w 2021 roku, pochodzący z Gap kierowca postanowił spędzić w WRC jeszcze jeden sezon. Choć Ogier nie wykluczył pojedynczych występów - na przykład w Rajdzie Monte Carlo - również w kolejnych latach, w zespole Toyoty próbują przekonać 37-latka do większego zaangażowania. Mówi się o dzieleniu trzeciego Yarisa GR Rally1.

- Ogier sam powiedział, że mógłby pojechać kilka rajdów w przyszłym roku - przekazał Jari-Matti Latvala, w rozmowie z serwisem Rallit. - Jest to coś, co oczywiście chcemy przedyskutować.

Kontrakty wszystkich obecnych kierowców Toyoty: Ogiera, Elfyna Evansa i Kalle Rovanpery wygasają wraz z końcem bieżącego roku. Hyundai poinformował dziś, że w szeregach zespołu pozostaną na kolejne lata zarówno Ott Tanak, jak i Thierry Neuville. Toyota z pewnością będzie chciała utrzymać w składzie Evansa i Rovanperę, a obsada trzeciego samochodu zależy od decyzji Ogiera.

- Generalnie chcielibyśmy kontynuować z tymi samymi kierowcami - zaznaczył Latvala. - Poczekajmy, co zadecyduje Ogier i jak dużo będzie chciał jeździć. Musimy mieć trzech kierowców walczących o punkty. W czwartym samochodzie jest Takamoto Katsuta. Prawdopodobnie w każdym z [przyszłorocznych] rajdów wystawimy cztery auta.

Szansa na powrót do Toyoty stoi przed Esapekką Lappim, który ma za sobą niezbyt udaną przygodę w Citroenie oraz M-Sporcie. Fin wsiadł w tym roku do Volkswagena Polo R5 i podczas Rajdu Portugalii zaliczy drugi występ na szczeblu WRC 2.

- Trzeba powiedzieć, że na tym etapie wszystkie opcje powinny być otwarte - kontynuował Latvala. - To jednak wciąż wczesna pora, więc wydaje mi się, że musimy zaczekać minimum do lata. Mogę jednak powiedzieć, że Esapekka Lappi to jeden z tych naprawdę dobrych kandydatów.

Na szczycie tabeli sezonu widnieją obecnie Sebastien Ogier i Julien Ingrassia. Urzędujący mistrzowie świata zgromadzili 61 punktów.

