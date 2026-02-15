Niedzielny poranek ruszył od Vastervik 1. W porównaniu do zeszłorocznej konfiguracji odcinek odwrócono. Oes jest bardzo szybki i w większości wiedzie po szerokiej drodze.

O poranku najlepiej poradzili sobie Elfyn Evans i Scott Martin. Duet Toyoty przejechał dystans w 12.21,1, zostawiając za sobą Takamoto Katsutę i Aarona Johnstona [+1,4 s]. Oliver Solberg i Elliott Edmondson zmieścili się w trójce [+4,7 s].

Czwarty czas wykręcili Sami Pajari i Marko Salminen [+14 s]. Za nimi uplasowali się Martins Sesks i Renars Francis [+15,2 s].

Najszybszą załogą Hyundaia byli otwierający drugą piątkę Esapekka Lappi i Enni Malkonen, którzy o 0,9 s pokonali Adriena Fourmauxa i Alexandre’a Corię. Jon Armstrong i i Shane Byrne byli ósmą załogą niedzielnego poranka [+20,7 s].

Dopiero dziewiąty czas mieli Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+21,4 s], a Josh McErlean i Eoin Treacy stracili do zwycięzców próby 36,6 s.

Po OS16 Evans wyprzedza o 14,7 s Katsutę. Pajari traci już 39,4 s i ma 23,4 s przewagi nad Solbergiem. Piątkę zamyka Lappi [+1.27,3].

W WRC2 odcinek zapisali na swoje konto Roope Korhonen i Anssi Viinikka i powiększyli nieznacznie swoją przewagę w tej kategorii nad Temmu Suninenem i Jani Hussi [+17,7 s]. Trzecie miejsce zajmują Lauri Joona i Antti Linnaketo [+54,5 s].

Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleksot rozpoczęli dzień od dziewiątego czasu w WRC2 i o 3,3 s pokonali Michała Sołowowa i Macieja Barana, którzy awansowali na siódme miejsce w tej kategorii.

Tymek Abramowski i Jakub Wróbel utrzymują drugie miejsce w WRC3 i tracą do liderów, Matteo Fontany i Alessandro Arnaboldiego 2.36,2.

W niedzielnym harmonogramie do rozegrania pozostało już tylko dwa odcinki specjalne. Powtórnie przejeżdżany Vastervik i Umea, który zostanie rozegrany jak Power Stage o godzinie 12:15.

Wyniki po OS16:

1. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 2.17.35,7

2. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 + 14,7 s

3. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +39,4 s

4. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +1.03,1

5. Esapekka Lappi/Enni Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +1.27,3

6. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +1.36,4

7. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3.31,4

8. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +3.45,5

9. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +5.24,4

10. Roope Korhonen/Anssi Viinikka Toyota GR Yaris Rally2 +9.21,5

