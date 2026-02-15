Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
WRC Rajd Szwecji

Świetny Evans

Pierwszym przejazdem najdłuższego w niedzielnym harmonogramie odcinka Vastervik rozpoczął się finałowy etap Rajdu Szwecji.

Piotr Furman
Edytowano:
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Toyota Racing

Niedzielny poranek ruszył od Vastervik 1. W porównaniu do zeszłorocznej konfiguracji odcinek odwrócono. Oes jest bardzo szybki i w większości wiedzie po szerokiej drodze.

O poranku najlepiej poradzili sobie Elfyn Evans i Scott Martin. Duet Toyoty przejechał dystans w 12.21,1, zostawiając za sobą Takamoto Katsutę i Aarona Johnstona [+1,4 s]. Oliver Solberg i Elliott Edmondson zmieścili się w trójce [+4,7 s].

Czwarty czas wykręcili Sami Pajari i Marko Salminen [+14 s]. Za nimi uplasowali się Martins Sesks i Renars Francis [+15,2 s].

Najszybszą załogą Hyundaia byli otwierający drugą piątkę Esapekka Lappi i Enni Malkonen, którzy o 0,9 s pokonali Adriena Fourmauxa i Alexandre’a Corię. Jon Armstrong i i Shane Byrne byli ósmą załogą niedzielnego poranka [+20,7 s].

Dopiero dziewiąty czas mieli Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+21,4 s], a Josh McErlean i Eoin Treacy stracili do zwycięzców próby 36,6 s.

Po OS16 Evans wyprzedza o 14,7 s Katsutę. Pajari traci już 39,4 s i ma 23,4 s przewagi nad Solbergiem. Piątkę zamyka Lappi [+1.27,3].

W WRC2 odcinek zapisali na swoje konto Roope Korhonen i Anssi Viinikka i powiększyli nieznacznie swoją przewagę w tej kategorii nad Temmu Suninenem i Jani Hussi [+17,7 s]. Trzecie miejsce zajmują Lauri Joona i Antti Linnaketo [+54,5 s].

Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleksot rozpoczęli dzień od dziewiątego czasu w WRC2 i o 3,3 s pokonali Michała Sołowowa i Macieja Barana, którzy awansowali na siódme miejsce w tej kategorii.

Tymek Abramowski i Jakub Wróbel utrzymują drugie miejsce w WRC3 i tracą do liderów, Matteo Fontany i Alessandro Arnaboldiego 2.36,2.

W niedzielnym harmonogramie do rozegrania pozostało już tylko dwa odcinki specjalne. Powtórnie przejeżdżany Vastervik i Umea, który zostanie rozegrany jak Power Stage o godzinie 12:15.

Wyniki po OS16:

1. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 2.17.35,7
2. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 + 14,7 s
3. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +39,4 s
4. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +1.03,1
5. Esapekka Lappi/Enni Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +1.27,3
6. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +1.36,4
7. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3.31,4
8. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +3.45,5
9. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +5.24,4
10. Roope Korhonen/Anssi Viinikka Toyota GR Yaris Rally2 +9.21,5

Oglądaj: Rajd Szwecji 2026 - Sobota

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Niedziela będzie pasjonująca
Następny artykuł Evans po raz trzeci

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Evans po raz trzeci

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Evans po raz trzeci

Ocon nie jest zaskoczony

Formuła 1
Formuła 1
Ocon nie jest zaskoczony

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Elfyn Evans

Niedziela będzie pasjonująca

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Niedziela będzie pasjonująca

Kolej na Pajariego

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Kolej na Pajariego

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny
Więcej o
M-Sport

Evans powiększył przewagę

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Evans powiększył przewagę

Solberg wraca do gry

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Solberg wraca do gry

Ogier po raz dziewiąty

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Ogier po raz dziewiąty

Najnowsze wiadomości

Evans po raz trzeci

WRC
WRC WRC
Rajd Szwecji
Evans po raz trzeci

Świetny Evans

WRC
WRC WRC
Rajd Szwecji
Świetny Evans

Ocon nie jest zaskoczony

Formuła 1
F1 Formuła 1
Ocon nie jest zaskoczony

Niedziela będzie pasjonująca

WRC
WRC WRC
Rajd Szwecji
Niedziela będzie pasjonująca

Prime

Poznaj pakiet premium

Hyundai postawił aż na pięciu

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai modernizuje

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej