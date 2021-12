W sezonie 2020 w Rajdzie Dakar triumfował Ricky Brabec, a w tym roku Kevin Benavides.

KTM chcąc wrócić do wygrywania ściągnął do siebie Benavidesa. Jego partnerami będą Matthias Walkner, Toby Price, którzy również stawali na najwyższym stopniu podium w tym maratonie, jeżdżąc w barwach austriackiego producenta. Dołączy do nich były zawodnik MotoGP - Danilo Petrucci.

Matthias, Toby i Kevin wystartują na najnowszej wersji KTM 450 RALLY

- Cóż, rajd zaczyna się już za chwileczkę. To niesamowite, jak szybko minął ten rok. Naprawdę nie mogę doczekać się nowego wyzwania i startu w Dakarze dla Red Bull KTM - powiedział Kevin Benavides. - Ten sezon był dla mnie trudny. Niedługo po podpisaniu kontraktu z zespołem uszkodziłem bark w wypadku na treningu, przez co musiałem spędzić trzy miesiące bez motocykla, a właśnie wtedy potrzebowałem jak najwięcej jeździć.

- Potem nastąpiły intensywne testy i treningi - zespół przyjechał do Ameryki, gdzie dużo pracowaliśmy nad nowym motocyklem, a następnie udaliśmy się do Maroka, aby wziąć udział w Rallye du Maroc - dodał. - Celem było zrobienie kolejnych kroków z rozwojem motocykla i poznanie zespołu w środowisku rajdowym. Wszystko poszło bardzo dobrze i jestem zadowolony z postępów, jakie poczyniliśmy z nowym KTM 450 RALLY.

W kontekście podejścia do rywalizacji w Dakarze 2022, dodał: - Zawsze trudno jest zaplanować konkretną strategię, ale po pierwszym tygodniu, jeśli będzie szło dobrze, to po dniu odpoczynku, będę starał się zrobić wszystko, co w mojej mocy, by odnieść drugie z rzędu zwycięstwo.

Matthias Walkner przystępuje do edycji 2022 po zdobyciu mistrzostwa świata FIM w rajdach cross-country w tym roku. W Dakarze triumfował w sezonie 2018.

Toby Price pokazał imponujące tempo w Rajdzie Dakar 2021, ale został zmuszony do wycofania się po kraksie na dziewiątym etapie. Kontuzja przełożyła się na blisko rok przerwy w ściganiu. Po trzech operacjach, Price trzymał się z dala od zawodów, trenując na motocyklu w Australii w drugiej połowie sezonu, zanim dołączył do zespołu w późniejszym okresie roku, aby testować i rozwijać nową specyfikację KTM 450 RALLY. W październiku zaliczył solidny występ Rallye du Maroc. W Dakarze triumfował w 2016 i 2019 roku.