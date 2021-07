Zmieniona broń Loeba

Po narzekaniach Prodrive’u oraz Toyoty, FIA zmieniła regulacje dotyczące aut najwyższej klasy występujących w cross-country, zrównując konstrukcje 4x4 z napędzanymi na jedną oś buggy. Wzięto również pod uwagę hybrydy.

BRX Hunter zadebiutował w tegorocznym Dakarze. Występ nie zakończył się jednak sukcesem. Sebastien Loeb i Daniel Elena po serii kapci i problemów technicznych zrezygnowali z jazdy w trakcie ósmego etapu. Nani Roma i Alex Winocq ukończyli maraton na piątej pozycji.

W czwartek Prodrive pokazał zmienionego Huntera, dostosowanego do nowych regulacji. 37-calowe opony (wcześniej 32) zostaną założone na 17-calowe felgi, zastępujące „szesnastki”. Skok zawieszenia zwiększono z 280 mm do 350 mm. Nadwozie poszerzono do 2,3 m. Zmieniono geometrię, stosując dłuższe wahacze i amortyzatory.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że organizatorzy [Dakaru] zajęli się rozbieżnością przepisów między buggy i samochodami 4x4 klasy T1. Większe opony dawały przewagę w trudnym terenie - powiedział Gus Beteli, szef ekipy Bahrain Raid Xtreme. - Podczas naszego debiutu wiele się nauczyliśmy i wykorzystaliśmy tę lekcję na poprawę samochodu. Wierzymy, że Hunter T1+ jest znaczącym krokiem naprzód.

- Nie możemy doczekać się powrotu do Arabii Saudyjskiej i zamierzamy tam walczyć o zwycięstwo.

Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter T1+ Photo by: Bahrain Raid Xtreme team