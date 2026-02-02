Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1

Bilety wyprzedane

Kibice Maxa Verstappena już przed sezonem wykupili bilety na specjalną trybunę na torze Hungaroring.

Piotr Furman Lydia Mee
Opublikowano:
Dodaj jako preferowane źródło
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Jeśli ktoś będzie chciał w tym roku podczas Grand Prix Węgier obserwować Verstappena ze specjalnej trybuny, to nie mamy dla niego najlepszych wiadomości, ponieważ wszystkie miejsca zostały już wyprzedzane przed rozpoczęciem sezonu.

W dalszym ciągu są jednak dostępne bilety na Grand Prix Belgii i Austrii. Tam też kibice czterokrotnego mistrza świata mają możliwość spotkania się na jednej z jego trybun.

Trybuna kierowcy Red Bulla znajduje się po prawej stronie ostatniego zakrętu, oferując widok na pole startowe na torze Hungaroring. Znajdują się na niej również numerowane miejsca i widok na telebim.

Czytaj również:

Holender świętował dwa zwycięstwa na węgierskim torze, dołączając do grona kierowców z taką samą liczbą zwycięstw, ojca swojej partnerki, Nelsona Piqueta, Damona Hilla, Jacques'a Villeneuve'a, Miki Hakkinena, Jensona Buttona i Sebastiana Vettela.

Grand Prix Węgier 2026 odbędzie się w dniach 24-26 lipca. Verstappen w nadchodzącym sezonie będzie ścigał się z numerem 3 po tym, jak stracił numer 1 na rzecz mistrza świata kierowców z 2025 roku, Lando Norrisa.

- To nie będzie numer „33”. Moim ulubionym numerem zawsze była „3”, oczywiście poza jedynką – ujawnił Verstappen w wywiadzie dla Viaplay pod koniec roku.

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Autor zdjęcia: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Holender zakończył w ubiegły piątek przedsezonowe testy w Barcelonie i szykuje się już na kolejny sprawdzian, który tym razem odbędzie się w Bahrajnie w dniach 11-13 i 18-20 lutego.

- W ciągu ostatnich kilku lat włożono mnóstwo pracy w przygotowanie wszystkiego pod kątem nowego regulaminu. Po przejechaniu tylu okrążeń z nowym silnikiem już pierwszego dnia, w garażu było wiele wzruszonych twarzy – powiedział Verstappen.

Sezon F1 2026 oficjalnie rozpocznie się 6-8 marca w Australii.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Hadjar się tłumaczy

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Finlandia bez Ouninpohji

WRC
WRC
Finlandia bez Ouninpohji

Barwy wojenne Williamsa

Formuła 1
Formuła 1
Barwy wojenne Williamsa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Max Verstappen

Verstappen: Wciąż sporo pracy przed nami

Formuła 1
Formuła 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Verstappen: Wciąż sporo pracy przed nami

Kolejne debiuty

Formuła 1
Formuła 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Kolejne debiuty

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Perez nie oszczędza Red Bulla
Więcej o
Red Bull Racing

Horner gotowy do powrotu

Formuła 1
Formuła 1
Horner gotowy do powrotu

Hadjar się tłumaczy

Formuła 1
Formuła 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Hadjar się tłumaczy

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Koniec ery Marko

Najnowsze wiadomości

Ugochukwu mistrzem, Rovanpera 16.

Inne serie wyścigowe
Misc Inne serie wyścigowe
Ugochukwu mistrzem, Rovanpera 16.

Finlandia bez Ouninpohji

WRC
WRC WRC
Finlandia bez Ouninpohji

Barwy wojenne Williamsa

Formuła 1
F1 Formuła 1
Barwy wojenne Williamsa

Komatsu jednak został

Formuła 1
F1 Formuła 1
Komatsu jednak został

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej