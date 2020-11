Słabe okrążenie Hamiltona

Mercedesy dyktowały tempo od początku sobotniego poranka. Jedynie w treningu dwa W11 rozdzielił Max Verstappen. Bottas tradycyjnie błyszczał w Q1 i Q2, ale tym razem utrzymał formę również w kluczowym fragmencie kwalifikacji. Hamilton stracił do zespołowego kolegi niespełna dziesiątą część sekundy.

- Valtteri wykonał świetną robotę, a ja zaliczyłem słabe okrążenie - przyznał Hamilton. - Takie rzeczy się zdarzają, nie zawsze da się zrobić wszystko idealnie.

Choć trzeci Verstappen stracił ponad 0,5 s, Hamilton wskazał, iż Red Bulle dobrze spisują się na długim dystansie. Zaznaczył równocześnie, że spodziewa się nudnego wyścigu z powodu braku miejsc do wyprzedzenia.

- Są bardzo mocni w długich przejazdach. Z drugiej strony, choć ten tor jest przepiękny do jazdy, spodziewam się, że zobaczycie nudny wyścig. Można wyprzedzać na tej długiej prostej, ale jest dość wąsko i ciężko się za kimś utrzymać. Jak tylko dojedziemy do zakrętu numer 1, zacznie się procesja. Nie ma ani jednego miejsca do wyprzedzania. Mam nadzieję, że DRS da pewne możliwości w pierwszym zakręcie.

- Jeśli o nas chodzi, różnica wynosi teraz 0,1 s. Wydaje mi się jednak, że aby mieć szansę na manewr, zysk w prędkości względem samochodu przed nami musi wynosić 2 s lub coś podobnego. Niemniej dam z siebie jutro wszystko - zapowiedział Lewis Hamilton.