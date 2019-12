Złote barwy Marczyka i Gospodarczyka

Skoda Fabia R5 reprezentantów zespołu Skoda Polska Motorsport otrzymała wyjątkowe, złote oklejenie.

- W weekend przed nami wyjątkowe święto sportów motorowych w Polsce - Rajd Barbórka - napisał Mikołaj Marczyk na swoim fan page. - Oprócz tego, że Rajd Barbórka jest ważny dla mnie jako kierowcy, unikatowy jako impreza motorsportowa, to w tym roku zwieńcza również wyjątkowy sezon dla naszego zespołu. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was specjalne oklejenie.

- Nasza Skoda Fabia R5 jak i zespół Škoda Polska Motorsport zasłużyli na taki wygląd, ponieważ w tym roku spisali się na złoty medal - kontynuował. 0 Swoją jazdą już w najbliższą sobotę chciałbym bardzo podziękować nie tylko wszystkim, którzy wierzą w mój potencjał i kibicują mi. Chciałbym podziękować również wszystkim, którzy w wytężony sposób pracują nad tym, żebym mógł rozwijać się dalej jako kierowca rajdowy. Wiem, że zasłużyliście na takie wyjątkowe barwy, ponieważ razem stanowicie najlepszą grupę wsparcia.

- Ja ze swojej strony postaram się pojechać najlepiej jak tylko potrafię wykorzystując całą rajdową wiedzę, którą do tej pory udało mi się nabyć i godnie reprezentować nasz zespół na odcinkach specjalnych. Wiem, że mam jeszcze wiele do nauki, ale wierzę w nasze możliwości. Bądźcie z nami i trzymajcie mocno kciuki, bo to daje wielkie wsparcie - podsumował.

W zeszłym roku duet Marczyk/Gospodarczyk, również w Fabii R5, zajął drugie miejsce w Rajdzie Barbórka i drugie również w Kryterium Karowa.