Budar broni Citroena

Citroen ogłosił w dniu wczorajszym, że ze skutkiem natychmiastowym kończy swoje zaangażowanie w rajdowych mistrzostwach świata. Jako główny powód decyzji podano odejście z zespołu Sebastiena Ogiera.

Ogier wygrał za kierownicą C3 WRC trzy rajdy: Monte Carlo, Meksyk oraz Turcję. Podczas tego ostatniego Citroen zaliczył dublet - jako drugi dojechał Esapekka Lappi. Wydaje się jednak, że samochód nie był wystarczająco dobry, by sześciokrotny triumfator cyklu WRC mógł skutecznie powalczyć o siódmą koronę.

Budar przyznał, że zespół był nieco spóźniony z odpowiednim rozwojem samochodu w pierwszej fazie sezonu i nie zdołał nadrobić straconego czasu.

- Straciliśmy sporą część procesu rozwojowego na początku roku i musieliśmy się z tym zmierzyć. Działaliśmy w pośpiechu.

- Trudno było odzyskać utracony czas, ponieważ mieliśmy nowych kierowców, nowych inżynierów i musieli oni zrozumieć samochód. Musieli również nauczyć się wzajemnej współpracy i opracować priorytety związane z rozwojem.

- Wszystko to wymagało czasu na początku sezonu i z wszelkimi poprawkami byliśmy za konkurencją. Nie udało się tego odrobić.

- Jednak jestem przekonany, że w trakcie roku poczyniliśmy pewien postęp. Rozwój [w ostatnich miesiącach] trwał nieustannie i wszystko byłoby gotowe na Monte Carlo. Oczywiście z punktu widzenia Sebastiena [Ogiera] lepiej byłoby mieć to wcześniej, ale okazało się to niemożliwe.

- Nie można zawęzić czasu potrzebnego na przygotowanie niektórych rzeczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę sztywny system homologacyjny. W takim przypadku nie można popełnić błędu i nie ma miejsca na hazard.

- Jeśli chodzi o Sebastiena to pytajcie jego. On jest odpowiednią do tego osobą. Ja nie chciałbym tego komentować. Zrobiliśmy wszystko co było można, aby został z nami, ale ostatecznie podjął swoją decyzję. Musicie się dowiedzieć dlaczego - zakończył Pierre Budar.