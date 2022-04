Craig Breen i Paul Nagle awansowali na trzecie miejsce w Rajdzie Chorwacji, w zeszły weekend, po karze czasowej nałożonej na Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe. Reprezentanci M-Sport Ford utrzymywali tę pozycję aż do niedzielnego, osiemnastego odcinka specjalnego.

Na przedostatniej próbie Neuville zepchnął Irlandczyka na czwartą lokatę, zaważył na tym lepszy dobór opon w przypadku kierowcy Hyundaia. Chociaż Belg na zamykającym rajd Power Stage popełnił spory błąd i stracił sporo czasu, zdołał utrzymać pozycję, a Breen musiał zadowolić się czwartym miejscem w trzeciej rundzie WRC 2022

- Oczywiście pogoda sprawiła, że był to bardzo trudny weekend, ale przetrwaliśmy - powiedział Breen. - Na pewno wiele nauczyliśmy się z Paulem, udało nam się też zdobyć punkty na Power Stage i za czwarte miejsce w rajdzie.

- Niestety, mały błąd w doborze opon w niedzielę rano być może pozbawił nas miejsca na podium, ale poza tym musimy być zadowoleni - dodał.

Breen i Nagle byli jedynym duetem M-Sportu który punktował w Rajdzie Chorwacji. Awansowali na trzecie miejsce w mistrzostwach świata.

→ Klasyfikacje WRC 2022

Czytaj również: Neuville nie wątpił w podium

Gus Greensmith i Jonas Andersson, którzy dobrze rozpoczęli tegoroczną kampanię, tym razem mieli zerowy dorobek punktowy. Załoga Pumy Rally1 była dopiero piętnasta, a w klasyfikacji sezonowej spadli na siódmą pozycje.

- Weekend zaczął się dobrze, w piątek rano byliśmy na piątym miejscu. Jeśli spojrzymy na wyniki i czasy uzyskiwane przez resztę weekendu, myślę, że to była pozycja, którą mogliśmy utrzymać - przekazał Gus Greensmith, reprezentant ekipy z Cumbrii. - Niestety wielokrotnie przebijaliśmy opony, w sumie pięć razy, co całkowicie wykluczyło nas z walki. Mieliśmy niezłą prędkość, ale rozczarowujące jest to, że zawody zakończyliśmy bez punktów.

Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais mają za sobą debiut w barwach M-Sport Ford, choć nie do końca udany. Na drugim oesie złapali dwa kapcie, a trzeci na kolejnej próbie sprawił, że nie ukończyli pierwszego etapu. W sobotę wznowili rywalizację.

- Możemy być zadowoleni z tempa w tym pierwszym rajdzie w nowym dla nas zespole - przekazał Francuz. - Dobrze się czuliśmy, walczyliśmy z chłopakami, a na niektórych próbach sądzę, że byliśmy blisko oesowego zwycięstwa. Musimy dalej podążać obraną przez nas drogą. To był świetny początek tej współpracy, pozwalający na budowanie pewności siebie.

Adrien Fourmaux i Alexandre Coria rozbili Forda Pumę Rally1. Po drugim wypadku w tym roku w trzech dotychczasowych rajdach, M-Sport zastanawia się czy dopuści ten duet do kolejnej rundy WRC.

Czytaj również: Chorwacki sukces Kajetanowicza

Polecane video: