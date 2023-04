W 2012 roku postrzegano przejście Lewisa Hamiltona z McLarena do Mercedesa, który nie odniósł jeszcze wielkiego sukcesu, jako duże ryzyko.

W 2013 roku Brytyjczyk ścigał się w czołówce, ale tego, co miało nastąpić w 2014 roku, nawet sam kierowca nie mógł sobie wyobrazić. Mercedes zdominował erę hybrydową w Formule 1, zdobywając tytuł mistrza konstruktorów osiem razy z rzędu.

Hamilton był sześciokrotnie koronowany na mistrza świata w latach 2014-2020 i tylko raz musiał patrzeć, jak tytuł trafia do jego wielkiego rywala i kolegi z drużyny, Nico Rosberga, w 2016 roku.

Ubiegły rok był rozczarowaniem dla Mercedesa, który rywalizował głównie o najniższy stopień podium z bolidem W13. Był to również ciężki czas dla Hamiltona, który po raz pierwszy w swojej karierze zakończył sezon bez zwycięstwa.

Hamilton cały czas dobrze się bawi w Mercedesie i czuje się świetnie, gdy myśli o długiej przyszłości z niemiecką marką.

- Ciągle czuję się tutaj jak w domu. To jest rodzina. Szczerze mówiąc, widzę siebie tutaj do ostatnich dni. Jeśli spojrzysz na legendy, Sir Stirling Moss został z Mercedesem do swoich ostatnich dni. Zawsze marzyłem, aby pewnego dnia też to zrobić - przyznał Hamilton.

- Mam tutaj świetne relacje. Chcę tu zostać tak długo, jak będę mógł. Jeśli kiedykolwiek poczuję się tak, jakbym nie był w stanie tego zrobić, to nadejdzie czas, aby ktoś młodszy zajął moje miejsce. Ale wciąż jestem dość młody i w całkiem przyzwoitej formie - stwierdził siedmiokrotny mistrz świata.