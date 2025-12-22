Mintzlaff, dyrektor zarządzający Red Bull GmbH, odniósł się do odejścia Hornera z Milton Keynes, twierdząc, że choć Brytyjczyk miał znaczne osiągnięcia, to nie mogli polegać na przeszłości.

Po 20 latach pracy w zespole, 9 lipca 2025 roku, Brytyjczyk został zastąpiony na stanowisku dyrektora generalnego i szefa zespołu Red Bull Racing przez Laurenta Mekiesa, który dotychczas stał na czele ekipy Racing Bulls.

To nie była łatwa decyzja, ale nie podjęliśmy jej pochopnie - Oliver Mintzlaff

Pod kierownictwem Hornera Red Bull wywalczył sześć tytułów mistrzowskich konstruktorów i osiem tytułów mistrzowskich kierowców. 52-latek był też bohaterem kontrowersji związanych z zarzutami niewłaściwego postępowania wobec koleżanki, którym stanowczo zaprzeczył, a śledztwo oczyściło go z zarzutów.

- Nie nazwałbym tego ryzykiem, ponieważ w 100% popieraliśmy tę inicjatywę. Wiedzieliśmy, że musimy coś zrobić. Nie jestem menedżerem, który tak po prostu zwalnia ludzi – powiedział Mintzlaff w wywiadzie dla „De Telegraaf".

- Christian ma bogate doświadczenie w pracy z zespołem i odniósł wiele sukcesów. Wszyscy w firmie, łącznie ze mną, doceniają go za to, co zrobił.

- Ale nie można ciągle polegać na historii i uznaliśmy, że nadszedł czas, aby zamknąć rozdział i rozpocząć nowy. To nie była łatwa decyzja, ale nie podjęliśmy jej pochopnie.

Mintzlaff odniósł się również do niedawnych komentarzy Helmuta Marko na temat Hornera. Austriak twierdził, że po śmierci Dietricha Mateschitza były szef zespołu robił „wszystko, co w jego mocy, aby przejąć kontrolę nad firmą” i że Max Verstappen zostałby mistrzem w 2025 roku, gdyby Horner odszedł wcześniej.

- Te słowa wypowiedział Helmut i to on bierze za nie odpowiedzialność – powiedział Mintzlaff. – Ja nie mogę powiedzieć nic negatywnego o Christianie, bo wiele znaczył dla Red Bulla. Ale kiedy sprawy nie idą dobrze, wtedy, jako firma, musimy podjąć decyzje.

Oliver Mintzlaff, Managing director Red Bull GmbH, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

- Uznaliśmy, że nadszedł czas na zmiany. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem Helmuta, ale to logiczne, że w organizacji wszystko się zmienia i być może dr Marko również zmienił się na przestrzeni lat.

- Myślę, że to całkiem normalne, że nie wszystko jest takie samo, jak pięć lat temu. Christian i Helmut byli z nami od początku, który miał miejsce w 2005 roku, czyli od ponad 20 lat.

- Nie wiem, czy są jakieś duże organizacje sportowe, w których zespół kierowniczy pozostał ten sam przez tak długi czas. Można więc postrzegać to bardzo negatywnie, że obaj odeszli w tym samym roku, ale byli razem z nami przez tak długi czas i osiągnęli bardzo wiele.

- Czasami po prostu potrzeba zmiany, żeby coś poprawić - dodał.