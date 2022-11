Sezon 2020 McLaren zakończył na najniższym stopniu podium. Dwanaście miesięcy później wypadł z trójki przegrywając z Ferrari, a tegoroczną kampanię zakończył na piątej pozycji.

Ekipa z Woking przez większość sezonu walczyła z Alpine, ale ostatecznie lepsi okazali się być francuscy rywale. Ci mogli liczyć na obu kierowców, natomiast McLaren tracił z powodu braku konkurencyjności Daniela Ricciardo. Z Australijczykiem pożegnano się po dwóch - z planowanych trzech - latach współpracy.

Norris przyznał, że osiągi MCL36 nie pozwalały na więcej i piąte miejsce w tabeli konstruktorów jest sprawiedliwe.

- Tak, to miejsce, na które zasługujemy, P5 - powiedział Brytyjczyk. - Pewnie można być rozczarowanym, gdy masz szanse na P4 i czujesz, że było blisko. Jednak my mieliśmy jeden zły weekend pod kątem niezawodności, a Alpine cztery czy pięć. Mieli po prostu szybszy samochód.

- Myślę więc, że to jak długo utrzymywaliśmy się w walce, dowodzi dobrze wykonanej pracy przy posiadaniu gorszego pakietu. I dlatego jestem zadowolony. Jesteśmy na P5, ale możemy wyciągnąć sporo pozytywów.

- Na początku sezonu byliśmy po prostu zbyt daleko. Mam nadzieję, że kolejny zaczniemy lepiej. Rozwiniemy się, osiągniemy progres i od samego początku będziemy znacznie lepsi.

Norris nie ukrywa, że osiągi samochodu nie były zadowalające, ale pochwalił zespół za poprawę w innych obszarach, jak na przykład pit stopy.

- Wszystko sprowadza się do formy samochodu. Wiemy, że mamy za sobą trudny sezon. W przyszłym musimy wykonać krok naprzód i wszyscy starają się, by tak było. Chodzi o motywację i energię. Uważam, że wszyscy na torze dali z siebie wszystko - mechanicy, inżynierowie. Sądzę, że zmaksymalizowaliśmy każdą okazję.

- Jeśli chodzi o pit stopy, mechanicy spisali się w tym trudnym roku niesamowicie. Były cięższe koła, gorsze pistolety, a my mieliśmy najszybszy postój. W wielu obszarach idziemy w dobrym kierunku. Wszyscy są zaangażowani bardziej niż kiedykolwiek, by stworzyć lepszy samochód. Nie jest to łatwe, ale mają dobry plan.