Podczas gdy kierowca McLarena ustanowił o poranku najlepszy czas okrążenia, Ferrari przyciągnęło uwagę obserwatorów obrotowym tylnym skrzydłem.

Norris wykręcił nowy, rekordowy czas okrążenia podczas przedsezonowych testów Formuły 1 w Bahrajnie, wyprzedzając o 0,131 s Verstappena.

Mistrz świata uzyskał na oponach C3 czas 1.33,453 s, poprawiając o 0,006 s najlepszy wynik George'a Russella, ustanowiony wczoraj po południu, a także zapewnił sobie prowadzenie po porannej sesji.

Ferrari zaprezentowało nowe tylne skrzydło, które obracało się o 180 stopni. Jest to rozwiązanie dozwolone na mocy nowych przepisów F1 dotyczących aktywnej aerodynamiki. Skrzydło w pełni wykorzystuje nowe regulacje i powraca do standardowej pozycji podczas hamowania.

Radość włoskiego producenta z nowego rozwiązania nie trwała jednak długo, ponieważ Lewis Hamilton zdołał przejechać tylko pięć okrążeń, zanim został zmuszony do zjazdu do garażu z powodu bliżej nieokreślonej usterki. Brytyjczyk wrócił na tor na ostatnie pięć minut sesji, aby wziąć udział w teście systemów kontroli wyścigu FIA i startach treningowych.

Z uwagi na to, że większość zespołów skupiła się na symulacjach wyścigów i długich przejazdach, najlepsze czasy okrążeń nie zostały poprawione w drugiej połowie sesji, dając Norrisowi prowadzenie.

Russell zajął trzecie miejsce. Kierowca Mercedesa przejechał 77 okrążeń, pokonując je stosunkowo bezproblemowo. Alex Albon uplasował się na czwartym miejscu, które wypracował sobie na dystansie 71 okrążeń.

Kolejnym zespołem, którego postępy zostały zahamowane przez awarię, było Audi. Gabriel Bortoleto przejechał tylko 29 okrążeń z powodu usterki układu hydraulicznego, która wymagała długiego, profilaktycznego przeglądu w garażu. Brazylijczyk wrócił na tor na ostatnie 40 minut sesji i popisał się piątym czasem.

Kierowca Audi miał za sobą Olivera Bearmana w Haasie i Franco Colapinto w Alpine. Ósme miejsce dla Racing Bulls zajął Liam Lawson, który również utknął w garażu na dłuższy czas, co wydatnie skróciło jego dystans do 27 okrążeń.

Fernando Alonso zapewnił Astonowi Martinowi dziewiąte miejsce z czasem cztery sekundy gorszym od wyniku Norrisa.

Dziesiątkę czasówek zamknął Hamilton. Niezbyt udany poranek ma za sobą Cadillac. Valtteri Bottas opuścił wczesną fazę testów z powodu problemu technicznego, ale udało mu się jednak przejechać 58 okrążeń pod koniec sesji.

Wyniki porannej sesji:

1. Norris, 1.33,453s (72 okrążenia)

2. Verstappen, 1.33,584s (+0.131s) (56 okrążeń)

3. Russell, 1.34,111s (+0.658s) (77 okrążeń)

4. Albon, 1.35,130s (+1.677s) (71 okrążeń)

5. Bortoleto, 1.35,263s (+1.810s) (29 okrążeń)

6. Bearman, 1.35,279s (+1.826s) (69 okrążeń)

7. Colapinto, 1.35,506s (+2.053s) (54 okrążeń)

8. Lawson, 1.36,959s (+3.506s) (27 okrążeń)

9. Alonso, 1.37,472s (+4.019s) (40 okrążeń)

10. Hamilton, 1.39,670s (+6.217s) (5 okrążeń)

11. Bottas, 1.40,193s (+6.740s) (58 okrążeń)