Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1 Second Bahrain Pre-Season Testing

Tym razem Norris

Poranną sesję przedsezonowych testów w Bahrajnie zdominowali Lando Norris i Max Verstappen.

Piotr Furman Ed Hardy
Edytowano:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Autor zdjęcia: AG Photo

Podczas gdy kierowca McLarena ustanowił o poranku najlepszy czas okrążenia, Ferrari przyciągnęło uwagę obserwatorów obrotowym tylnym skrzydłem.

Norris wykręcił nowy, rekordowy czas okrążenia podczas przedsezonowych testów Formuły 1 w Bahrajnie, wyprzedzając o 0,131 s Verstappena.

Mistrz świata uzyskał na oponach C3 czas 1.33,453 s, poprawiając o 0,006 s najlepszy wynik George'a Russella, ustanowiony wczoraj po południu, a także zapewnił sobie prowadzenie po porannej sesji.

Ferrari zaprezentowało nowe tylne skrzydło, które obracało się o 180 stopni. Jest to rozwiązanie dozwolone na mocy nowych przepisów F1 dotyczących aktywnej aerodynamiki. Skrzydło w pełni wykorzystuje nowe regulacje i powraca do standardowej pozycji podczas hamowania.

 

Radość włoskiego producenta z nowego rozwiązania nie trwała jednak długo, ponieważ Lewis Hamilton zdołał przejechać tylko pięć okrążeń, zanim został zmuszony do zjazdu do garażu z powodu bliżej nieokreślonej usterki. Brytyjczyk wrócił na tor na ostatnie pięć minut sesji, aby wziąć udział w teście systemów kontroli wyścigu FIA i startach treningowych.

Z uwagi na to, że większość zespołów skupiła się na symulacjach wyścigów i długich przejazdach, najlepsze czasy okrążeń nie zostały poprawione w drugiej połowie sesji, dając Norrisowi prowadzenie.

Russell zajął trzecie miejsce. Kierowca Mercedesa przejechał 77 okrążeń, pokonując je stosunkowo bezproblemowo. Alex Albon uplasował się na czwartym miejscu, które wypracował sobie na dystansie 71 okrążeń.

Kolejnym zespołem, którego postępy zostały zahamowane przez awarię, było Audi. Gabriel Bortoleto przejechał tylko 29 okrążeń z powodu usterki układu hydraulicznego, która wymagała długiego, profilaktycznego przeglądu w garażu. Brazylijczyk wrócił na tor na ostatnie 40 minut sesji i popisał się piątym czasem.

Czytaj również:

Kierowca Audi miał za sobą Olivera Bearmana w Haasie i Franco Colapinto w Alpine. Ósme miejsce dla Racing Bulls zajął Liam Lawson, który również utknął w garażu na dłuższy czas, co wydatnie skróciło jego dystans do 27 okrążeń.

Fernando Alonso zapewnił Astonowi Martinowi dziewiąte miejsce z czasem cztery sekundy gorszym od wyniku Norrisa.

Dziesiątkę czasówek zamknął Hamilton. Niezbyt udany poranek ma za sobą Cadillac. Valtteri Bottas opuścił wczesną fazę testów z powodu problemu technicznego, ale udało mu się jednak przejechać 58 okrążeń pod koniec sesji.

Wyniki porannej sesji:

1. Norris, 1.33,453s (72 okrążenia)
2. Verstappen, 1.33,584s (+0.131s) (56 okrążeń)
3. Russell, 1.34,111s (+0.658s) (77 okrążeń)
4. Albon, 1.35,130s (+1.677s) (71 okrążeń)
5. Bortoleto, 1.35,263s (+1.810s) (29 okrążeń)
6. Bearman, 1.35,279s (+1.826s) (69 okrążeń)
7. Colapinto, 1.35,506s (+2.053s) (54 okrążeń)
8. Lawson, 1.36,959s (+3.506s) (27 okrążeń)
9. Alonso, 1.37,472s (+4.019s) (40 okrążeń)
10. Hamilton, 1.39,670s (+6.217s) (5 okrążeń)
11. Bottas, 1.40,193s (+6.740s) (58 okrążeń)

Lando Norris, McLaren

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Lewis Hamilton, Ferrari

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Max Verstappen, Red Bull Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
George Russell, Mercedes

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Max Verstappen, Red Bull Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Liam Lawson, Racing Bulls

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Lando Norris, McLaren

Piąty dzień testów w Bahrajnie
George Russell, Mercedes

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Lando Norris, McLaren

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Oliver Bearman, zespół Haas F1

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Piąty dzień testów w Bahrajnie
George Russell, Mercedes

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Frederic Vasseur, Ferrari

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Lewis Hamilton, Ferrari

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Gabriel Bortoleto, zespół Audi F1

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
George Russell, Mercedes

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Formuła 1
21

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Zanim będzie za późno
Następny artykuł Schumacher widzi więcej

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Lista z Polakami

24h Le Mans
24h Le Mans
24 godziny Le Mans
Lista z Polakami

Schumacher widzi więcej

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Schumacher widzi więcej

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Lando Norris

Faworyci na czele

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Faworyci na czele

Piastri: Nie było złych intencji

Formuła 1
Formuła 1
Piastri: Nie było złych intencji

Verstappen odda numer

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Verstappen odda numer
Więcej o
Red Bull Racing

Silniki do poprawki?

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Silniki do poprawki?

Verstappen: Trzymajmy się z dala od Formuły E

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Verstappen: Trzymajmy się z dala od Formuły E

Perez nie oszczędza Red Bulla

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Perez nie oszczędza Red Bulla

Najnowsze wiadomości

Lista z Polakami

24h Le Mans
LM24 24h Le Mans
24 godziny Le Mans
Lista z Polakami

Schumacher widzi więcej

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Schumacher widzi więcej

Tym razem Norris

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Tym razem Norris

Zanim będzie za późno

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Zanim będzie za późno

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej