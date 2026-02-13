Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
WRC Rajd Szwecji

Atak Solberga

Po pierwszej pętli Rajdu Szwecji na prowadzeniu wciąż znajdują się Elfyn Evans i Scott Martin, ale to Oliver Solberg i Elliott Edmondson wygrali ostatni oes.

Piotr Furman
Edytowano:
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Toyota Racing

Poranną pętlę zakończył oes Back. Do przejechania było 11,5 km. Podobnie jak w zeszłym roku, pierwsze 4 km to wąska i techniczna droga, na której nawierzchnia jest pełna nierówności. Druga połowa jest szybsza, ale wciąż wymagająca.

Na poprzedzającym odcinku specjalnym Andersvattnet, najszybsi byli Evans i Martin, którzy o 5 s wyprzedzili Takamoto Katsutę i Aarona Johnstona.  Za dwiema Toyotami dojechała załoga Hyundaia. Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+7,8 s].

Próbę Back zapisali na swoje konto Solberg i Edmondson. Pokonali na niej o 1,2 s Evansa i Martina. W trójce zmieścili się także Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+4,2 s].

- Przyczepność jest zmienna, ale robię wszystko żeby utrzymać tempo. Nie jest łatwo – mówił na mecie Solberg.

- Wszystko w porządku, jedziemy swoim tempem – meldował Evans.

- Nic specjalnego się nie stało. Przyczepność ciągle się zmienia, ale na kolejnej pętli przyciśniemy – komentował Katsuta.

Adrien Fourmaux i Alexandre Coria byli czwarci [+5,2 s]. Sami Pajari i Marko Salminen stracili do Francuzów 0,9 s. Thierry Neuville i Martijn Wydeaghe jechali wolniej od Solberga o 6,9 s. Esapekka Lappi i Enni Malkonen mieli siódmy rezultat [+7,1 s].

- Warunki są dobre, ale wyczucie samochodu nie jest najlepsze – dodał Fourmaux.

- Nie jest dobrze. Straciliśmy więcej, niż się spodziewałem - przekazał Pajari.

- Walczę z balansem samochodu, ale rajd jest jeszcze długi. Będziemy chcieli coś zmienić w serwisie – stwierdził Neuville.

- W zasadzie wszystko jest ok. Brakuje jedynie tempa – powiedział zawiedziony Lappi.

Oesową dziesiątkę skompletowali: Jon Armstrong i Shane Byrne [+15,4 s], Martins Sesks i Renars Francis [+15,7 s] oraz Josh McErlean i Eoin Treacy [+15,7 s].

- Już chyba gorzej być nie może – skomentował kolejnego kapcia Sesks.

- Będziemy musieli chyba przeprowadzić jakieś śledztwo w sprawie opon – powiedział Armstrong.

Po OS4 prowadzenie utrzymuje Evans. Katsuta traci do niego już tylko 14,5 s. Trzecie miejsce utrzymuje Pajari [+23,3 s]. Za podium plasuje się Lappi, który o 1,4 s wyprzedza Solberga.

W WRC2 Roope Korhonen i Anssi Viinikka odpierają zmasowany atak Lauri Joony i Antti Linnateko [+6,6s]. Trzecie miejsce po czterech próbach zajmują Teemu Suninen i Jani Hussi [+6,8 s].

Po czterech oesach najwyżej sklasyfikowaną polską załogą są Tymek Abramowski i Jakub Wróbel. Załoga Forda Fiesty Rally3 zajmuje 26. miejsce w klasyfikacji generalnej i 4. w WRC3. Ich strata do liderów, Ali Turkkana i Oytuna Albayraka, wynosi 31,6 s.

Pozycję niżej w generalce sklasyfikowani są Michał Sołowow i Maciej Baran. Polscy weterani szwedzkich odcinków specjalnych zajmują 12. miejsce w WRC2 i tracą 2.24,6 do Korhonena i Viinikki.

Z rajdu wycofali się Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot.

Wyniki po OS4:

1. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 35.55,8
2. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +14,5 s
3. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +23,3 s
4. Esapekka Lappi/Enni Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +34,9 s
5. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +36,3 s
6. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +36,4 s
7. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1.37,4
8. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +1.43,8
9. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +2.31,4
10. Roope Korhonen/Anssi Viinika Toyota GR Yaris Rally2 +2.51,8

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Zmiana lidera
Następny artykuł Katsuta przyspieszył

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Katsuta przyspieszył

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Katsuta przyspieszył

22 lata bez Janusza Kuliga

Rajdy
Rajdy
News
22 lata bez Janusza Kuliga

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Elfyn Evans

Zmiana lidera

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Zmiana lidera

Solberg w formie

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Solberg w formie

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny
Więcej o
M-Sport

Hyundai z najlepszym czasem

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Hyundai z najlepszym czasem

Solberg pisze historię

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Solberg pisze historię

Ogier po raz dziewiąty

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Ogier po raz dziewiąty

Najnowsze wiadomości

Katsuta przyspieszył

WRC
WRC WRC
Rajd Szwecji
Katsuta przyspieszył

22 lata bez Janusza Kuliga

Rajdy
Misc Rajdy
News
22 lata bez Janusza Kuliga

Russell przyspieszył

Formuła 1
F1 Formuła 1
Bahrain Pre-Season Testing
Russell przyspieszył

Atak Solberga

WRC
WRC WRC
Rajd Szwecji
Atak Solberga

Prime

Poznaj pakiet premium

Hyundai postawił aż na pięciu

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai modernizuje

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej