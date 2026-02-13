Poranną pętlę zakończył oes Back. Do przejechania było 11,5 km. Podobnie jak w zeszłym roku, pierwsze 4 km to wąska i techniczna droga, na której nawierzchnia jest pełna nierówności. Druga połowa jest szybsza, ale wciąż wymagająca.

Na poprzedzającym odcinku specjalnym Andersvattnet, najszybsi byli Evans i Martin, którzy o 5 s wyprzedzili Takamoto Katsutę i Aarona Johnstona. Za dwiema Toyotami dojechała załoga Hyundaia. Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+7,8 s].

Próbę Back zapisali na swoje konto Solberg i Edmondson. Pokonali na niej o 1,2 s Evansa i Martina. W trójce zmieścili się także Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+4,2 s].

- Przyczepność jest zmienna, ale robię wszystko żeby utrzymać tempo. Nie jest łatwo – mówił na mecie Solberg.

- Wszystko w porządku, jedziemy swoim tempem – meldował Evans.

- Nic specjalnego się nie stało. Przyczepność ciągle się zmienia, ale na kolejnej pętli przyciśniemy – komentował Katsuta.

Adrien Fourmaux i Alexandre Coria byli czwarci [+5,2 s]. Sami Pajari i Marko Salminen stracili do Francuzów 0,9 s. Thierry Neuville i Martijn Wydeaghe jechali wolniej od Solberga o 6,9 s. Esapekka Lappi i Enni Malkonen mieli siódmy rezultat [+7,1 s].

- Warunki są dobre, ale wyczucie samochodu nie jest najlepsze – dodał Fourmaux.

- Nie jest dobrze. Straciliśmy więcej, niż się spodziewałem - przekazał Pajari.

- Walczę z balansem samochodu, ale rajd jest jeszcze długi. Będziemy chcieli coś zmienić w serwisie – stwierdził Neuville.

- W zasadzie wszystko jest ok. Brakuje jedynie tempa – powiedział zawiedziony Lappi.

Oesową dziesiątkę skompletowali: Jon Armstrong i Shane Byrne [+15,4 s], Martins Sesks i Renars Francis [+15,7 s] oraz Josh McErlean i Eoin Treacy [+15,7 s].

- Już chyba gorzej być nie może – skomentował kolejnego kapcia Sesks.

- Będziemy musieli chyba przeprowadzić jakieś śledztwo w sprawie opon – powiedział Armstrong.

Po OS4 prowadzenie utrzymuje Evans. Katsuta traci do niego już tylko 14,5 s. Trzecie miejsce utrzymuje Pajari [+23,3 s]. Za podium plasuje się Lappi, który o 1,4 s wyprzedza Solberga.

W WRC2 Roope Korhonen i Anssi Viinikka odpierają zmasowany atak Lauri Joony i Antti Linnateko [+6,6s]. Trzecie miejsce po czterech próbach zajmują Teemu Suninen i Jani Hussi [+6,8 s].

Po czterech oesach najwyżej sklasyfikowaną polską załogą są Tymek Abramowski i Jakub Wróbel. Załoga Forda Fiesty Rally3 zajmuje 26. miejsce w klasyfikacji generalnej i 4. w WRC3. Ich strata do liderów, Ali Turkkana i Oytuna Albayraka, wynosi 31,6 s.

Pozycję niżej w generalce sklasyfikowani są Michał Sołowow i Maciej Baran. Polscy weterani szwedzkich odcinków specjalnych zajmują 12. miejsce w WRC2 i tracą 2.24,6 do Korhonena i Viinikki.

Z rajdu wycofali się Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot.

Wyniki po OS4:

1. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 35.55,8

2. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +14,5 s

3. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +23,3 s

4. Esapekka Lappi/Enni Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +34,9 s

5. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +36,3 s

6. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +36,4 s

7. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1.37,4

8. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +1.43,8

9. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +2.31,4

10. Roope Korhonen/Anssi Viinika Toyota GR Yaris Rally2 +2.51,8