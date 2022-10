Finowie Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen zdobyli mistrzowskie tytuły na dwie rundy przed końcem Rajdowych Mistrzostw Świata 2022, po imponującym zwycięstwie w Rajdzie Nowej Zelandii, które było ich szóstym w obecnej kampanii.

W rezultacie Rovanpera, który minionej soboty obchodził 22 urodziny, został najmłodszym w historii zdobywcą tytułu w WRC, poprawiając rekord wcześniej należący do Colina McRae, który po laury sięgnął w 1995 roku w wieku 27 lat.

Finlandia od dwudziestu lat czekała na taki sukces. Ostatnim triumfatorem w mistrzostwach świata pochodzącym z tego kraju był Marcus Gronholm, który sięgnął po drugi ze swoich tytułów w 2002 roku.

Pytany co czuje, pisząc historię, Rovanpera odparł: - Oczywiście jestem bardzo szczęśliwy i dumny, ponieważ minęło już sporo czasu odkąd ostatnio Finlandia miała swojego mistrza. Natomiast o kwestii wieku nie myślę zbyt wiele, choć oczywiście pozostaję świadomy tego osiągnięcia.

- Jestem naprawdę dumny z zespołu, siebie oraz pilota. Jeszcze nie miałem wystarczająco dużo czasu, aby podziękować wszystkim. W każdym razie Jonne [red. Halttunen] również wykonał ogromną pracę - kontynuował.

- Obaj mamy ten sam sposób myślenia, co ułatwia zadanie - zaznaczył. - Nie wywieramy na siebie zbyt dużej presji, ciśniemy, kiedy możemy i Jonne naprawdę jest bardzo dobry w tym co robi, co jest najważniejsze.

- Natomiast największe podziękowania kieruję do zespołu. To oni sprawili, że w tym roku dysponowaliśmy taką rakietą - podkreślił. - Po tych wszystkich trudnych rajdach wciąż w nas wierzyli i wspierali. Oczywiście zostanie pierwszym fińskim mistrzem świata od 20 lat wiele znaczy.

- Otrzymałem ogromne wsparcie od fińskich kibiców i miło zobaczyć, że zainteresowanie u nas tym sportem znów rośnie, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież, co jest dość istotne w kontekście przyciągnięcia nowych fanów do tej serii - dodał.

Czytaj również: Kajetanowicz wykonał zadanie

Rywal Rovanpery w walce o tytuł - Ott Tanak, pilotowany przez Martina Jarveoję, który ukończył rajd w Nowej Zelandii na trzeciej pozycji przyznał, że 22-latek w pełni zasłużył na mistrzostwo.

- Nasz weekend był daleki od dobrego, natomiast Kalle i Toyota byli bardzo mocni. Pokonali wszystkich w równej walce, bez dwóch zdań - powiedział Tanak. - Gratulacje dla Harriego Rovanpery. Wykonał świetną pracę jako ojciec wychowując tak wspaniałego dzieciaka. Powinien być z niego bardzo dumny.

Video: Rajd Nowej Zelandii 2022 - Etap 3