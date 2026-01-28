Pierwszy dzień przedsezonowych testów Formuły 1 w 2026 roku był dla Ferrari „bardzo wymagający” z powodu deszczu, ale „nie przyniósł żadnych poważnych problemów”, podsumował Lewis Hamilton.

Po tym, jak w piątek ekipa z Maranello zaprezentowała i testowała swój nowy bolid SF-26 na torze Fiorano, Ferrari zdecydowało się pominąć pierwszy dzień testów w Barcelonie i rozpocząć właściwy sprawdzian we wtorek.

Drugi dzień z powodu groźby opadów deszczu po południu został w dużej mierze zignorowany przez rywalizujące zespoły, a do Ferrari dołączył tylko Red Bull. Opady pojawiły się na katalońskim torze jednak jeszcze wcześniej.

Oznaczało to, że Charles Leclerc i Hamilton musieli zmierzyć się z trudnymi warunkami na torze zarówno rano i po południu, ale i tak według nieoficjalnych danych pokonali aż 121 okrążeń.

- We wtorek było bardzo ciężko, bo zaczęło padać o 10:30. Charles miał trochę suchej nawierzchni, ale potem całe popołudnie było mokro, więc musieliśmy dobrze przygotować opony – wspominał Hamilton.

- Było naprawdę produktywnie i myślę, że przejechaliśmy około 120 okrążeń. Biorąc pod uwagę deszczowe warunki i czerwoną flagę, myślę, że to całkiem solidny wynik.

- Jestem naprawdę dumny z wszystkich w fabryce, że doprowadzili samochód do tego punktu i że już pierwszego dnia zdobyliśmy mnóstwo informacji na jego temat. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, ale to był udany dzień.

Zespoły bardzo poważnie podchodzą do przedsezonowych testów, ponieważ samochody na 2026 rok zostały przygotowane według gruntownie zmienionych przepisów, dotyczących nadwozia z aktywną aerodynamiką i jednostek napędowych, których moc będzie generowana w zrównoważony sposób przez silnik spalinowy (50%) i elektryczny (50%).

Lewis Hamilton, Ferrari Autor zdjęcia: Ferrari

- Mogło być o wiele gorzej przy tak dużej zmianie przepisów – zauważył Hamilton. – Nie mieliśmy żadnych poważnych problemów i znaleźliśmy kilka drobnych problemów, które staramy się poprawić.

Siedmiokrotny mistrz świata nie mógł we wtorek w pełni zapoznać się z nowymi elementami aerodynamicznymi i parametrami silnika swojego SF-26 z powodu deszczu, ale wciąż był zachwycony nowym sprzętem.

- Mam zaszczyt być w stawce od 19 lat, więc miałem okazję testować wiele różnych samochodów – powiedział. Było wiele różnych zmian, ale ta jest największą, jaką pamiętam.

- Nie chcę jeszcze za dużo o tym mówić, bo trudno coś powiedzieć na tym etapie. Docisk jest na pewno mniejszy niż w zeszłym roku i efekt przyziemny nie ma już takiego znaczenia, więc zdecydowanie są plusy.

- To ogromne wyzwanie dla wszystkich zespołów. Wszyscy będą naprawdę czujni i będą się uczyć w trakcie sezonu, a ten, kto rozwinie się najszybciej, będzie na szczycie i myślę, że każdy ma na to szansę, co jest dobre. Dlatego wszyscy jesteśmy gotowi do działania, aby zmaksymalizować ten potencjał - dodał.