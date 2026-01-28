Przejdź do głównej treści
Formuła 1 Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing

Hamilton: Mogło być gorzej

Lewis Hamilton podsumował pierwszy dzień testów Ferrari w Barcelonie.

Piotr Furman Benjamin Vinel
Opublikowano:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Autor zdjęcia: Ferrari

Pierwszy dzień przedsezonowych testów Formuły 1 w 2026 roku był dla Ferrari „bardzo wymagający” z powodu deszczu, ale „nie przyniósł żadnych poważnych problemów”, podsumował Lewis Hamilton.

Po tym, jak w piątek ekipa z Maranello zaprezentowała i testowała swój nowy bolid SF-26 na torze Fiorano, Ferrari zdecydowało się pominąć pierwszy dzień testów w Barcelonie i rozpocząć właściwy sprawdzian we wtorek.

Drugi dzień z powodu groźby opadów deszczu po południu został w dużej mierze zignorowany przez rywalizujące zespoły, a do Ferrari dołączył tylko Red Bull. Opady pojawiły się na katalońskim torze jednak jeszcze wcześniej.

Oznaczało to, że Charles Leclerc i Hamilton musieli zmierzyć się z trudnymi warunkami na torze zarówno rano i po południu, ale i tak według nieoficjalnych danych pokonali aż 121 okrążeń.

Czytaj również:

- We wtorek było bardzo ciężko, bo zaczęło padać o 10:30. Charles miał trochę suchej nawierzchni, ale potem całe popołudnie było mokro, więc musieliśmy dobrze przygotować opony – wspominał Hamilton.

- Było naprawdę produktywnie i myślę, że przejechaliśmy około 120 okrążeń. Biorąc pod uwagę deszczowe warunki i czerwoną flagę, myślę, że to całkiem solidny wynik.

- Jestem naprawdę dumny z wszystkich w fabryce, że doprowadzili samochód do tego punktu i że już pierwszego dnia zdobyliśmy mnóstwo informacji na jego temat. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, ale to był udany dzień.

Zespoły bardzo poważnie podchodzą do przedsezonowych testów, ponieważ samochody na 2026 rok zostały przygotowane według gruntownie zmienionych przepisów, dotyczących nadwozia z aktywną aerodynamiką i jednostek napędowych, których moc będzie generowana w zrównoważony sposób przez silnik spalinowy (50%) i elektryczny (50%).

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Autor zdjęcia: Ferrari

- Mogło być o wiele gorzej przy tak dużej zmianie przepisów – zauważył Hamilton. – Nie mieliśmy żadnych poważnych problemów i znaleźliśmy kilka drobnych problemów, które staramy się poprawić.

Siedmiokrotny mistrz świata nie mógł we wtorek w pełni zapoznać się z nowymi elementami aerodynamicznymi i parametrami silnika swojego SF-26 z powodu deszczu, ale wciąż był zachwycony nowym sprzętem.

- Mam zaszczyt być w stawce od 19 lat, więc miałem okazję testować wiele różnych samochodów – powiedział. Było wiele różnych zmian, ale ta jest największą, jaką pamiętam.

- Nie chcę jeszcze za dużo o tym mówić, bo trudno coś powiedzieć na tym etapie. Docisk jest na pewno mniejszy niż w zeszłym roku i efekt przyziemny nie ma już takiego znaczenia, więc zdecydowanie są plusy.

- To ogromne wyzwanie dla wszystkich zespołów. Wszyscy będą naprawdę czujni i będą się uczyć w trakcie sezonu, a ten, kto rozwinie się najszybciej, będzie na szczycie i myślę, że każdy ma na to szansę, co jest dobre. Dlatego wszyscy jesteśmy gotowi do działania, aby zmaksymalizować ten potencjał - dodał.

Franco Colapinto, Alpine

Kamper Ferrari

Laurent Mekies, dyrektor zespołu Red Bull Racing, Ben Waterhouse, szef działu inżynierii wydajności Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Franco Colapinto, Alpine

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Atmosfera w garażu zespołu Cadillac F1

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Gabriel Bortoleto, Audi

Lando Norris, McLaren

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Franco Colapinto, Alpine

Lando Norris, McLaren

Kask Gabriela Bortoleto, Audi

Charles Leclerc, Ferrari

Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Liam Lawson, Racing Bulls

Charles Leclerc, Ferrari

Liam Lawson, Racing Bulls

Laurent Mekies, dyrektor zespołu Red Bull Racing Team

Oliver Bearman, Haas

Liam Lawson, Racing Bulls

Franco Colapinto, Alpine

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Max Verstappen, Red Bull Racing

Audi R26 w pitlane

Esteban Ocon, Haas

Liam Lawson, Racing Bulls

Charles Leclerc, Ferrari

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Sergio Perez, zespół Cadillac F1

Max Verstappen, Red Bull Racing

Oliver Bearman, zespół Haas F1

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Mattia Binotto, Audi

Charles Leclerc, Ferrari

Franco Colapinto, Alpine

Gabriel Bortoleto, Audi

Charles Leclerc, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Oliver Bearman, Haas

Pierre Gasly, Alpine

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Lando Norris, McLaren

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Franco Colapinto, Alpine

Lewis Hamilton, Ferrari

Lando Norris, McLaren

George Russell, Mercedes W17

Oscar Piastri, McLaren

Lewis Hamilton, Ferrari

Pierre Gasly, Alpine

Formuła 1
