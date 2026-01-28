Przejdź do głównej treści
Formuła 1 Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing

Zadowolony Leclerc

Ferrari rozpoczęło przedsezonowe testy we wtorek i jak donosi Charles Leclerc, wszystko idzie zgodnie z planem.

Piotr Furman Benjamin Vinel
Opublikowano:
Ferrari zaprezentowało swój nowy bolid SF-26 już w piątek we Fiorano, gdzie odbył się 15-kilometrowy test zgodny z przepisami imprezy demonstracyjnej.

Scuderia zdecydowała się opuścić pierwszy dzień testów w Barcelonie i Leclerc usiadł za kierownicą nowego samochodu we wtorek rano. Kierowca był zadowolony, pomimo deszczu, który zaczął padać od godziny 10:40 czasu lokalnego.

- Na razie chodzi o to, aby zrozumieć, czy wszystko działa prawidłowo – powiedział Monakijczyk. - To nie były najlepsze warunki, bo dziś rano trochę padało, ale i tak zrealizowaliśmy nasz program, bo, jak już wspomniałem, nie skupiamy się na osiągach. Na razie chcemy poznać wszystkie nowe systemy w tym samochodzie i sprawdzić jak działają.

Po południu kierownicę przejął Lewis Hamilton, którego przejazdy koordynował inżynier wyścigowy Leclerca, Bryan Bozzi.

Poprzedni inżynier wyścigowy Brytyjczyka, Riccardo Adami, został przeniesiony do Akademii Kierowców Ferrari i programu Testów Poprzednich Samochodów, co było spowodowane brakiem „chemii” między nimi.

- Stopniowo sprawdzamy wszystkie pozycje na naszej liście kontrolnej, a następnie zajmiemy się tym, co najważniejsze, czyli osiągami – dodał Leclerc. - Ale to nastąpi prawdopodobnie nieco później w tym tygodniu.

Leclerc podkreślił, że jest jeszcze za wcześnie na ocenę nowych podzespołów, takich jak aktywna aerodynamika i doładowanie jednostki napędowej i przyznał, że zarządzanie tymi nowymi rozwiązaniami będzie „nieco większym wyzwaniem”.

Zwycięzca ośmiu Grand Prix zachowywał ostrożność, kiedy został zapytany o swoje ambicje przed sezonem F1 2026.

- Ten rok może być wielką szansą dla każdego zespołu, aby zyskać większą przewagę. Może dojść do zmiany układu sił w stawce w porównaniu do tego, co widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat - powiedział Leclerc.

- Mam nadzieję, że będziemy zespołem, który znajdzie się w ścisłej czołówce, ale niezależnie od tego, gdzie zaczniemy, damy z siebie wszystko.

Po raz ostatni Ferrari zdobyło mistrzostwo świata konstruktorów 2008 roku, kiedy kierowcami ekipy z Maranello byli Felipe Massa i Kimi Raikkonen.

