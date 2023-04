Kontrakt Hamiltona z Mercedesem wygasa po sezonie 2023, a zespół i kierowca jeszcze nie doszli do porozumienia w sprawie jego przedłużenia. Podczas gdy istniały pewne nadzieje na szybkie załatwienie tej sprawy zimą, rozmowy zostały wstrzymane.

Siedmiokrotny mistrz świata aktualnie nie wdaje się w żadne dyskusje pod kątem planów na przyszły rok. Na tym tle wskazuje się, że Mercedes może być narażony na brak odpowiedniego zastępstwa, jeśli Brytyjczyk faktycznie odpuści dalsze starty.

Stajnia z Brackley jak najbardziej chce kontynuować współpracę, a jej szef zachowuje spokój w tym kontekście i nie zastanawia się nad planem awaryjnym.

- Myślę, że może to zabrzmieć naiwnie, ale naprawdę staram się nie myśleć o planie B. Plan A nadal pozostaje moim preferowanym - powiedział Wolff dla Motorsport.com.

- Nie chcę angażować się w dyskusje z innymi kierowcami, bo jestem zadowolony z tych, którzy są obecnie w zespole, to pewne. W tej chwili nie ma innej opcji, jest u nas Lewis i tyle - kontynuował.

Austriak zgadza się, że dla Mercedesa byłoby trudne poszukiwanie odpowiedniego kierowcy do składu, na ostatnią chwilę przed kolejną kampanią.

- Gdyby zrezygnował ze startów, powiedziałby nam o tym z odpowiednim wyprzedzeniem odniósł się Wolff do przyszłości Hamiltona. - Nie spodziewam się reakcji w stylu „od jutra mnie tu nie ma”.

- Zawsze czuł odpowiedzialność za zespół. Nie zostawiłby ekipy samej sobie. Kierowcy są zdolni do takich decyzji, ale akurat on by nas nie zawiódł - podkreślił. - Rzecz jasna będąc formacją atrakcyjną dla innych, zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie.

Podczas gdy Hamilton nie miał takiego początku sezonu, na jaki liczył, podkreślił zamiar rywalizowania w F1 jeszcze przez kilka lat.

Podczas weekendu Grand Prix Arabii Saudyjskiej, wspomniał: - Kocham ten zespół. Jestem niezwykle wdzięczny wszystkim, którzy uczestniczą ze mną w tej podróży. Nie widzę siebie gdziekolwiek indziej i nie zamierzam odpuszczać.

- Zachowuję cierpliwość i pracuję z całą stajnią, aby doprowadzić nas do dobrej dyspozycji. To wszystko co mogę w tej chwili powiedzieć - dodał.

Hamilton aktualnie jest czwarty w klasyfikacji mistrzostw, a jego partner George Russell siódmy.

Video: Mercedes podsumowuje GP Australii 2023