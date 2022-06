Charles Leclerc zaprezentował kapitalną formę w czasówce i uzyskał najlepszy czas w Q3, dzięki czemu ustawi jutro swój bolid na Pole Position. Pierwszą linię na starcie GP Azerbejdżanu uzupełni Sergio Perez. W drugiej linii kolejno ustawią się Max Verstappen i Carlos Sainz.

W pierwszym segmencie czasówki bardzo szybko kierowcy zeszli ze swoimi rezultatami poniżej 1.43'000. Pierwszy raz w ten weekend dokonał tego Max Verstappen i był to najlepszy wynik po pierwszych przejazdach.

Sebastian Vettel był jednym z kierowców, którzy wywoływali żółte flagi na torze. Niemiec przyblokował koła na dohamowaniu i skorzystał z pobocza. Przed ostatnimi przejazdami na piątej pozycji nieoczekiwanie znalazł się Guanyu Zhou.

Na 4 minuty przed zakończeniem sesji Lance Stroll przeliczył się na dohamowaniu do prawego zakrętu przed sekcją zamkową i uderzył w bandę. Wyglądało jednak na to, że przednie skrzydło w bolidzie Astona Martina pozostało całe. To przestało mieć jakiekolwiek znaczenie już kilkadziesiąt sekund później, gdy Kanadyjczyk ponownie zaliczył bliskie spotkanie z barierą - tym razem zakończone urwaniem koła i czerwoną flagą na 2:30 do końca Q1.

Jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, wznowienie sesji odbyło się w napiętej atmosferze i zawodnicy, którzy ustawili się na końcu kolejki, z ledwością zdążyli rozpocząć swoje finałowe przejazdy. Ostatecznie z dużymi problemami udało się to wszystkim, a z dalszej rywalizacji odpadli kolejno: Magnussen, Albon, Latifi, Stroll i Schumacher.

W drugim segmencie czasówki pierwsze przejady padły łupem Ferrari. Tym razem Carlos Sainz mocno zbliżył się do przebicia bariery 1.42'000. Za jego plecami uplasował się Charles Leclerc, a wśród kierowców Red Bulla prym wiódł Max Verstappen.

Sebastian Vettel uderzył w ścianę przed końcem drugiego sektora na 7 minut przed zakończeniem Q2 i wywołał żółte flagi. Czterokrotny Mistrz Świata raportował przez radio o tym, że jego hamulec wpadł w podłogę. Na szczęście sesja nie została przerwana.

W ostatnich przejazdach drugiego segmentu czasówki kierowcy musieli zmagać się z żółtymi flagami, najpierw w pierwszym, a następnie w drugim sektorze, co z pewnością zepsuło próby kilku zawodnikom. Ostatecznie do finałowej części kwalifikacji nie dostali się kolejno: Norris, Ricciardo, Ocon, Zhou i Bottas.

W trzecim segmencie kwalifikacji zawodnicy Ferrari i Red Bulla czekali ze swoimi pierwszymi przejazdami do chwili, w której zegar wskazywał 7 minut do końca sesji. Najlepszą próbę przejechał Carlos Sainz, który wyprzedził kolejno Charlesa Leclerca, Sergio Pereza i Maxa Verstappena. Pierre Gasly wywalczył na tym etapie piąty wynik.

Przed drugimi seriami przejazdów w Q3 okazało się, że plan na podciąganie Red Bulla zostanie zaburzony, ponieważ Sergio Perez wyjechał dopiero na samym końcu stawki. Swoją finałową próbę zepsuł Carlos Sainz, ale na wysokości zadania stanął Charles Leclerc, który pokonał naprawdę świetne kółko w drodze po swoje kolejne Pole Position w tym sezonie! Mocno spóźniony Sergio Perez zdołał wykręcić drugi rezultat, wyprzedzając Maxa Verstappena i wspomnianego Carlosa Sainza.