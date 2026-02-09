Lindblad jak Hadjar?
Alan Permane dostrzega pewne podobieństwa pomiędzy Arvidem Lindbladem, a jego poprzednikiem w zespole Racing Bulls.
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool
Szef zespołu Racing Bulls był pod wrażeniem tegorocznego debiutanta, Lindblada, podczas testów w Barcelonie, które odbyły się w dniach 26-30 stycznia i ujawnił, że dostrzega wiele podobieństw między 18-latkiem a Isackiem Hadjarem.
Hadjar, zanim zapewnił sobie miejsce u boku czterokrotnego mistrza Maxa Verstappena w Red Bullu, jeździł w zeszłym roku dla Racing Bulls, w swoim debiutanckim sezonie w F1. W tym sezonie jego miejsce zajął Lindblad, który będzie startował obok Liama Lawsona w siostrzanym zespole Red Bulla. Brytyjczyk zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej F2 2025.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem ich obu. Arvid est bardzo spokojny i opanowany – nic nie wydaje się go niepokoić – powiedział Permane serwisowi F1.com po prywatnych testach w Barcelonie.
- Jest trochę jak Isack, którego też przedstawiałem w zeszłym roku. Po prostu chce się uczyć i przyswoić jak najwięcej informacji. Zadaje mnóstwo pytań i nie wstydzi prosić o rady.
- Oczywiście pomagamy mu na każdym kroku. Najważniejsze, że ma odpowiednie tempo. Pod tym względem obaj kierowcy są bardzo podobni.
Dyrektor techniczny Racing Bulls, Tim Goss, dodał: - Jest naprawdę spokojny, bardzo profesjonalny, udziela bezpośrednich informacji zwrotnych. Jak na kogoś tak młodego, to naprawdę imponujące, szczególnie, że musi oswoić się z prowadzeniem nowego samochodu.
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool
- Obecne bolidy bardzo różnią się od swoich poprzedników, zarówno techniką prowadzenia, jak i zarządzaniem energią. Mimo wszystko Lindblad był naprawdę spokojny, opanowany i profesjonalny. Kiedy oswajaliśmy się z balansem samochodu, jego uwagi były bardzo proste i jasne, więc jesteśmy pod ogromnym wrażeniem.
Kolejne przedsezonowe testy odbędą się w Bahrajnie w dniach 11-13 i 18-20 lutego.
