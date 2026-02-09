Przejdź do głównej treści
Formuła 1

Lindblad jak Hadjar?

Alan Permane dostrzega pewne podobieństwa pomiędzy Arvidem Lindbladem, a jego poprzednikiem w zespole Racing Bulls.

Piotr Furman Lydia Mee
Opublikowano:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

Szef zespołu Racing Bulls był pod wrażeniem tegorocznego debiutanta, Lindblada, podczas testów w Barcelonie, które odbyły się w dniach 26-30 stycznia i ujawnił, że dostrzega wiele podobieństw między 18-latkiem a Isackiem Hadjarem.

Hadjar, zanim zapewnił sobie miejsce u boku czterokrotnego mistrza Maxa Verstappena w Red Bullu,  jeździł w zeszłym roku dla Racing Bulls, w swoim debiutanckim sezonie w F1. W tym sezonie jego miejsce zajął Lindblad, który będzie startował obok Liama ​​Lawsona w siostrzanym zespole Red Bulla. Brytyjczyk zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej F2 2025.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem ich obu. Arvid est bardzo spokojny i opanowany – nic nie wydaje się go niepokoić – powiedział Permane serwisowi F1.com po prywatnych testach w Barcelonie.

- Jest trochę jak Isack, którego też przedstawiałem w zeszłym roku. Po prostu chce się uczyć i przyswoić jak najwięcej informacji. Zadaje mnóstwo pytań i nie wstydzi prosić o rady.

- Oczywiście pomagamy mu na każdym kroku. Najważniejsze, że ma odpowiednie tempo. Pod tym względem obaj kierowcy są bardzo podobni.

Dyrektor techniczny Racing Bulls, Tim Goss, dodał: - Jest naprawdę spokojny, bardzo profesjonalny, udziela bezpośrednich informacji zwrotnych. Jak na kogoś tak młodego, to naprawdę imponujące, szczególnie, że musi oswoić się z prowadzeniem nowego samochodu.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

- Obecne bolidy bardzo różnią się od swoich poprzedników, zarówno techniką prowadzenia, jak i zarządzaniem energią. Mimo wszystko Lindblad był naprawdę spokojny, opanowany i profesjonalny. Kiedy oswajaliśmy się z balansem samochodu, jego uwagi były bardzo proste i jasne, więc jesteśmy pod ogromnym wrażeniem.

Kolejne przedsezonowe testy odbędą się w Bahrajnie w dniach 11-13 i 18-20 lutego.

