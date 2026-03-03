W ramach ostatnich zmian w przepisach bolidy nie będą już wyposażone w jednostkę MGU-H, która służyła również do podtrzymania pracy turbosprężarki przy niższych obrotach.

Bez tego systemu turbosprężarka nabiera właściwych obrotów dłużej, a co za tym idzie, silnik spalinowy nie ma od razu wystarczającego momentu obrotowego niezbędnego do szybkiego startu.

Ferrari wyprodukowało w tym roku mniejszą turbosprężarkę, aby zmniejszyć bezwładność turbiny, co powinno zapewnić lepszy start. Stało się tak w odpowiedzi na założenie, że FIA ​​nie będzie ingerować w procedurę startową, pomimo obaw zgłaszanych w okresie opracowywania przepisów.

Ze względów bezpieczeństwa FIA wydłużyła jednak czas między dotarciem ostatniego samochodu do pozycji startowej a zapaleniem świateł startowych do pięciu sekund. Ma to zagwarantować, że w momencie startu turbosprężarki we wszystkich samochodach będą miały właściwe obroty.

W ekskluzywnej rozmowie z Motorsport.com Vasseur wyraził swoje zdziwienie zmianą procedury.

- Bez MGU-H stało się jasne, że opóźnienie turbosprężarki stanie się czynnikiem, który trzeba będzie kontrolować, szczególnie na starcie do wyścigów – stwierdził.

- To było wiadomo od samego początku. Przy opracowaniu jednostki napędowej nie chodzi tylko o samą moc, liczą się również inne aspekty, a jednym z nich jest start.

- Dlatego podjęliśmy pewne decyzje, bo FIA od początku jasno deklarowała, że ​​nie chce zmieniać procedury startu, więc byłem zaskoczony, gdy ten temat powrócił w Bahrajnie.

Vasseur dodał, że w procesie projektowania nowego bolidu poczyniono pewne kompromisy, aby dostosować się do znanej procedury startowej, chociaż samochody z silnikami Ferrari generalnie wydawały się mieć lepsze tempo na starcie wyścigu, pomimo zastosowania pięciosekundowego okresu oczekiwania.

Inne zespoły podkreślały kwestię bezpieczeństwa, które jest głównym czynnikiem przyspieszającym zmiany, ponieważ może dojść do zderzenia na linii startu, gdyby kierowca nie zareagował na wolno ruszający samochód z przodu.

- Projektując architekturę silnika, zawsze idzie się na kompromisy. Z jednej strony dąży się do maksymalnej mocy, a z drugiej do komfortu prowadzenia – przypomniał Vasseur.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team Autor zdjęcia: Steven Tee / LAT Images via Getty Images