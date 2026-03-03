Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1 GP Australii

Ferrari zaskoczone

Fred Vasseur jest zdzwiony zmianą procedury startowej wobec szeroko zakrojonych zmian w przepisach technicznych na sezon 2026.

Piotr Furman Jake Boxall-Legge
Opublikowano:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Autor zdjęcia: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

W ramach ostatnich zmian w przepisach bolidy nie będą już wyposażone w jednostkę MGU-H, która służyła również do podtrzymania pracy turbosprężarki przy niższych obrotach.

Bez tego systemu turbosprężarka nabiera właściwych obrotów dłużej, a co za tym idzie, silnik spalinowy nie ma od razu wystarczającego momentu obrotowego niezbędnego do szybkiego startu.

Ferrari wyprodukowało w tym roku mniejszą turbosprężarkę, aby zmniejszyć bezwładność turbiny, co powinno zapewnić lepszy start. Stało się tak w odpowiedzi na założenie, że FIA ​​nie będzie ingerować w procedurę startową, pomimo obaw zgłaszanych w okresie opracowywania przepisów.

Czytaj również:

Ze względów bezpieczeństwa FIA wydłużyła jednak czas między dotarciem ostatniego samochodu do pozycji startowej a zapaleniem świateł startowych do pięciu sekund. Ma to zagwarantować, że w momencie startu turbosprężarki we wszystkich samochodach będą miały właściwe obroty.

W ekskluzywnej rozmowie z Motorsport.com Vasseur wyraził swoje zdziwienie zmianą procedury.

- Bez MGU-H stało się jasne, że opóźnienie turbosprężarki stanie się czynnikiem, który trzeba będzie kontrolować, szczególnie na starcie do wyścigów – stwierdził.

- To było wiadomo od samego początku. Przy opracowaniu jednostki napędowej nie chodzi tylko o samą moc, liczą się również inne aspekty, a jednym z nich jest start.

- Dlatego podjęliśmy pewne decyzje, bo FIA od początku jasno deklarowała, że ​​nie chce zmieniać procedury startu, więc byłem zaskoczony, gdy ten temat powrócił w Bahrajnie.

Czytaj również:

Vasseur dodał, że w procesie projektowania nowego bolidu poczyniono pewne kompromisy, aby dostosować się do znanej procedury startowej, chociaż samochody z silnikami Ferrari generalnie wydawały się mieć lepsze tempo na starcie wyścigu, pomimo zastosowania pięciosekundowego okresu oczekiwania.

Inne zespoły podkreślały kwestię bezpieczeństwa, które jest głównym czynnikiem przyspieszającym zmiany, ponieważ może dojść do zderzenia na linii startu, gdyby kierowca nie zareagował na wolno ruszający samochód z przodu.

- Projektując architekturę silnika, zawsze idzie się na kompromisy. Z jednej strony dąży się do maksymalnej mocy, a z drugiej do komfortu prowadzenia – przypomniał Vasseur.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Autor zdjęcia: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Wojna krzyżuje plany

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Norris na lodzie

Formuła 1
Formuła 1
Norris na lodzie

Wojna krzyżuje plany

Formuła 1
Formuła 1
GP Australii
Wojna krzyżuje plany

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Lewis Hamilton

Wróżenie z fusów

Formuła 1
Formuła 1
GP Australii
Wróżenie z fusów

Zwrot o 180 stopni

Formuła 1
Formuła 1
Zwrot o 180 stopni

Rosberg prosi Hamiltona

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
GP Abu Zabi
Rosberg prosi Hamiltona
Więcej o
Ferrari

Pan i Pani Leclerc

Formuła 1
Formuła 1
Pan i Pani Leclerc

Ferrari kręci skrzydłem

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Ferrari kręci skrzydłem

Refleksja Hamiltona

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
GP Abu Zabi
Refleksja Hamiltona

Najnowsze wiadomości

Norris na lodzie

Formuła 1
F1 Formuła 1
Norris na lodzie

Ferrari zaskoczone

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Australii
Ferrari zaskoczone

Wojna krzyżuje plany

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Australii
Wojna krzyżuje plany

Gronholm rozumie Rovanperę

WRC
WRC WRC
Gronholm rozumie Rovanperę

Funkcja

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej