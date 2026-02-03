Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1

Andrea waleczny

Andrea Kimi Antonelli liczy na to, że w 2026 roku z Mercedesem włączy się do walki o tytuł.

Piotr Furman Ed Hardy
Opublikowano:
Dodaj jako preferowane źródło
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Autor zdjęcia: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Włoch ma zaledwie 19 lat, ale otwarcie mówi o zdobyciu swojego pierwszego tytułu w Formule 1 już w tym roku.

Antonelli jest optymistycznie nastawiony do nadchodzącej rywalizacji, szczególnie, że Mercedes po udanych testach w Barcelonie traktowany jest jako faworyt mistrzostw. Jednak szef zespołu, Toto Wolff, studzi te oczekiwania.

W tym roku F1 wprowadza zupełnie nowy zestaw przepisów, dotyczący zmian zarówno w nadwoziu, jak i jednostce napędowej, a ponieważ wszystko jest nowe, w stawce może dojść do zmiany układu sił.

Celem są zwycięstwa i ostatecznie walka o mistrzostwo świata - Andrea Kimi Antonelli

Mercedes nadal jest jednak faworytem bukmacherów, biorąc pod uwagę, że najlepiej poradził sobie z ostatnią zmianą jednostek napędowych, która miała miejsce w 2014 roku, zdobywając od tego czasu rekordowe osiem tytułów z rzędu.

Srebrne Strzały pokonały najwięcej kilometrów spośród wszystkich zespołów w ciągu trzech dni testowych w Hiszpanii, a zespołowy kolega Russella przeprowadził nawet pełną symulację wyścigu, co jest dużym osiągnięciem na tak wczesnym etapie przygotowań.

Czytaj również:

Antonelli już teraz myśli o mistrzostwie, mimo że rozpoczyna swój dopiero drugi sezon w F1, po tym jak w 2025 roku zajął siódme miejsce w klasyfikacji kierowców, zdobywając trzy miejsca na podium.

- To absolutnie nasz cel – powiedział Antonelli, który po zdobyciu pięciu tytułów w kategoriach juniorskich szybko awansował do Formuły 1.

- Celem są zwycięstwa i ostatecznie walka o mistrzostwo świata. To jest mój cel i zdecydowanie tego chcę. George [Russell] jest również bardzo silny i zdecydowanie gotowy do walki o mistrzostwo.

- Myślę, że będzie niezła zabawa, zwłaszcza kiedy z nim będę rywalizował, więc naprawdę nie mogę się tego doczekać.

Wolff jednak ostrożnie podchodzi do ambitnych planów Antonelliego, pamiętając jego nierówny miniony sezon, w którym trzy miejsca na podium Włocha i pole position w sprincie w Miami zostały przyćmione niepotrzebnymi błędami.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Autor zdjęcia: Mercedes AMG

Szef Mercedesa powiedział: - Kimi w dalszym ciągu jest na początku swojej kariery z całym tym cyrkiem, który go otacza, obowiązkami wobec mediów oraz prośbami sponsorów i fanów. Właśnie dlatego rok temu mieliśmy bardzo dobre występy przeplatane z mniejszymi i większymi problemami.

- Teraz nie mamy już wątpliwości co do jego szybkości i umiejętności wyścigowych. Wchodzi w swój drugi sezon, zna wszystkie tory i nas wszystkich, więc jestem absolutnie pewien, że to będzie dla niego dobry rok.

- Ale nie sądzę, żeby znalazł się od razu na szczycie. Musi brać przykład z George’a, który jest jednym z najlepszych kierowców, ale w Formule 1 jest od dawna.

- Kimi ma 19 lat i zaczyna swój dopiero drugi sezon, ale jestem pewien, że zobaczymy jego kolejny krok naprzód – dodał.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Russell: Nie możemy ignorować rywali

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Finlandia bez Ouninpohji

WRC
WRC
Finlandia bez Ouninpohji

Barwy wojenne Williamsa

Formuła 1
Formuła 1
Barwy wojenne Williamsa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
George Russell

Russell: Nie możemy ignorować rywali

Formuła 1
Formuła 1
Russell: Nie możemy ignorować rywali

Verstappen: Wciąż sporo pracy przed nami

Formuła 1
Formuła 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Verstappen: Wciąż sporo pracy przed nami

Walka o DRS

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Walka o DRS
Więcej o
Mercedes

Mercedes zadowolony z testów

Formuła 1
Formuła 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Mercedes zadowolony z testów

Kolejne debiuty

Formuła 1
Formuła 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Kolejne debiuty

Wolff przeprasza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Wolff przeprasza Red Bulla

Najnowsze wiadomości

Ugochukwu mistrzem, Rovanpera 16.

Inne serie wyścigowe
Misc Inne serie wyścigowe
Ugochukwu mistrzem, Rovanpera 16.

Finlandia bez Ouninpohji

WRC
WRC WRC
Finlandia bez Ouninpohji

Barwy wojenne Williamsa

Formuła 1
F1 Formuła 1
Barwy wojenne Williamsa

Komatsu jednak został

Formuła 1
F1 Formuła 1
Komatsu jednak został

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej