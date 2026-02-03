Andrea waleczny
Andrea Kimi Antonelli liczy na to, że w 2026 roku z Mercedesem włączy się do walki o tytuł.
Włoch ma zaledwie 19 lat, ale otwarcie mówi o zdobyciu swojego pierwszego tytułu w Formule 1 już w tym roku.
Antonelli jest optymistycznie nastawiony do nadchodzącej rywalizacji, szczególnie, że Mercedes po udanych testach w Barcelonie traktowany jest jako faworyt mistrzostw. Jednak szef zespołu, Toto Wolff, studzi te oczekiwania.
W tym roku F1 wprowadza zupełnie nowy zestaw przepisów, dotyczący zmian zarówno w nadwoziu, jak i jednostce napędowej, a ponieważ wszystko jest nowe, w stawce może dojść do zmiany układu sił.
Celem są zwycięstwa i ostatecznie walka o mistrzostwo świata - Andrea Kimi Antonelli
Mercedes nadal jest jednak faworytem bukmacherów, biorąc pod uwagę, że najlepiej poradził sobie z ostatnią zmianą jednostek napędowych, która miała miejsce w 2014 roku, zdobywając od tego czasu rekordowe osiem tytułów z rzędu.
Srebrne Strzały pokonały najwięcej kilometrów spośród wszystkich zespołów w ciągu trzech dni testowych w Hiszpanii, a zespołowy kolega Russella przeprowadził nawet pełną symulację wyścigu, co jest dużym osiągnięciem na tak wczesnym etapie przygotowań.
Antonelli już teraz myśli o mistrzostwie, mimo że rozpoczyna swój dopiero drugi sezon w F1, po tym jak w 2025 roku zajął siódme miejsce w klasyfikacji kierowców, zdobywając trzy miejsca na podium.
- To absolutnie nasz cel – powiedział Antonelli, który po zdobyciu pięciu tytułów w kategoriach juniorskich szybko awansował do Formuły 1.
- Celem są zwycięstwa i ostatecznie walka o mistrzostwo świata. To jest mój cel i zdecydowanie tego chcę. George [Russell] jest również bardzo silny i zdecydowanie gotowy do walki o mistrzostwo.
- Myślę, że będzie niezła zabawa, zwłaszcza kiedy z nim będę rywalizował, więc naprawdę nie mogę się tego doczekać.
Wolff jednak ostrożnie podchodzi do ambitnych planów Antonelliego, pamiętając jego nierówny miniony sezon, w którym trzy miejsca na podium Włocha i pole position w sprincie w Miami zostały przyćmione niepotrzebnymi błędami.
Szef Mercedesa powiedział: - Kimi w dalszym ciągu jest na początku swojej kariery z całym tym cyrkiem, który go otacza, obowiązkami wobec mediów oraz prośbami sponsorów i fanów. Właśnie dlatego rok temu mieliśmy bardzo dobre występy przeplatane z mniejszymi i większymi problemami.
- Teraz nie mamy już wątpliwości co do jego szybkości i umiejętności wyścigowych. Wchodzi w swój drugi sezon, zna wszystkie tory i nas wszystkich, więc jestem absolutnie pewien, że to będzie dla niego dobry rok.
- Ale nie sądzę, żeby znalazł się od razu na szczycie. Musi brać przykład z George’a, który jest jednym z najlepszych kierowców, ale w Formule 1 jest od dawna.
- Kimi ma 19 lat i zaczyna swój dopiero drugi sezon, ale jestem pewien, że zobaczymy jego kolejny krok naprzód – dodał.
