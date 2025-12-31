Brytyjski kierowca zakończył swój debiutancki sezon z byłym zespołem Steinera [Haas] na 13. miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców. Gromadząc 41 punktów wyprzedził swojego doświadczonego kolegę z zespołu, Estebana Ocona, który zajął 15. miejsce z 38 punktami na koncie.

Choć 20-latek na początku sezonu popełnił kilka błędów, to ustanowił też swój osobisty rekord, ciesząc się z czwartego miejsca w Grand Prix Meksyku.

- W tym roku zaczął szybko, ale też popełniał błędy. W drugiej połowie sezonu nastąpiła jednak pozytywna zmiana – powiedział Steiner o Bearmanie w podcaście The Red Flags.

- W pierwszej połowie sezonu uważałem, że podejmuje zbyt duże ryzyko samochodem, którym dysponował, i dlatego zaliczył kilka wpadek, co nie było dobre, bo dostał sporo punktów karnych.

- Nadal je zdobywał w drugiej połowie sezonu, ale nie popełniał już błędów, zaciekle walcząc w każdych warunkach.

Beraman jest łączony z Ferrari, jeśli w Maranello zwolni się miejsce w 2027 roku. Steiner poparł jego kandydaturę wraz z byłym kierowcą F1 i analitykiem Sky Sports, Martinem Brundle.

- Wszyscy wiemy, że potrafi walczyć i myślę, że drzwi do Ferrari powinny być dla niego otwarte na sezon 2027. Jeśli Lewis nie odniesie sukcesu, którego potrzebuje, nie sądzę, żeby kontynuował karierę, a wtedy Ferrari będzie szukać kierowcy.

Pozytywny wpływ na jazdę Brytyjczyka miała modernizacja podłogi przygotowana przed wyścigiem w Austin, ale Bearman uważa, że ​​za poprawą stoi jeszcze coś innego.

Lewis Hamilton, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team Autor zdjęcia: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

- Samochód był szybszy, ale przed wakacjami, kiedy mieliśmy problemy z awansem do Q1, cały czas skupiałem się na tym, jak mogę poprawić swoją jazdę i jak mogę poprawić ustawienia samochodu, żeby znaleźć kolejne dziesiąte części sekundy.

- Wcześniej nie zastanawiałem się w jakim stanie znajduję się przed wejściem do samochodu. Teraz dbam o to, żeby na pół godziny przed sesją przestać pracować nad ustawieniami i przygotować się mentalnie. To okazało się bardzo przydatne – powiedział.

Bearman dołączył do pięciu innych debiutantów w sezonie F1 2025: Andrei Kimi Antonelliego, Isacka Hadjara, Liama ​​Lawsona, Gabriela Bortoleto i Franco Colapinto.

Najlepszy z debiutantów okazał się Antonelli, który zajął siódme miejsce wśród kierowców ze 150 punktami. Za Włochem uplasowali się: Hadjar na 12. miejscu, Bearman na 13., Lawson na 14., Bortoleto na 19. oraz Colapinto na 20. miejscu.