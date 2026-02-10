Przejdź do głównej treści
Formuła 1 McLaren launch

Więcej pracy

Lando Norris i Oscar Piastri opowiedzieli o nowych wyzwaniach, które czekają ich w sezonie F1 2026.

Piotr Furman Lydia Mee
Opublikowano:
Oscar Piastri, McLaren MCL38, in his cockpit

Oscar Piastri, McLaren MCL38, in his cockpit

Autor zdjęcia: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kierowcy McLarena szczegółowo opisali swoje przygotowania do nadchodzących zmian w przepisach Formuły 1. Obaj zwrócili uwagę na jedną rzecz, której nie będą mogli zignorować.

W nadchodzącym sezonie zaczną obowiązywać nowe przepisy techniczne. Daleko idące zmiany dotknęły m.in. jednostki napędowe, których moc będzie generowana w równym stopniu przez silnik elektryczny i spalinowy, co w rezultacie zwiększy nacisk na umiejętne zarządzanie energią. System DRS zostanie zastąpiony aktywną aerodynamiką, a kierowcy będą mieli większy wpływ na to, jak gromadzić i kiedy wykorzystywać energię.

Chociaż przygotowania fizyczne są w większości przypadków takie same dla obu kierowców, Norris wyjaśnił, że spędzał w symulatorze więcej czasu niż w poprzednich latach.

- W pewnym sensie wciąż przygotowujemy się w ten sam sposób, ale poświęciliśmy trochę więcej czasu w symulatorze, próbując przyzwyczaić się do różnych przycisków i innego sposobu ich działania – wyjaśnił mistrz świata z 2025 roku podczas premiery McLarena.

- Jest więcej zmian proceduralnych niż jakichkolwiek innych. Po każdym sezonie, analizujemy miniony rok i widzimy, co można zrobić lepiej, a to wymaga dużo pracy.

- Ale w tym roku, wraz z nowymi przepisami, wprowadzono więcej zmian m.in. w kierownicy, na których mogliśmy się skupić już w symulatorze i które pomogą nam w przygotowaniach przed testami w Bahrajnie i pierwszym wyścigiem w Australii.

Zespołowy kolega Norrisa, Piastri, wspomniał o większej liczbie zadań dla kierowcy z kokpicie: - Będzie o czym myśleć. Wcześniej też mieliśmy hybrydowy element jednostek napędowych, ale w tym roku ma on o wiele większe znaczenie.

- Z akumulatora czerpiemy znacznie więcej mocy i można go znacznie szybciej wykorzystać, jeśli zostanie odpowiednio szybko naładowany, więc to o wiele bardziej dynamiczny proces, na który będziemy musieli zwracać uwagę.

- Jest jeszcze jedna rzecz, na której musimy się skupić, czyli jazda z maksymalną prędkością, która zawsze wymagała ogromnego skupienia, ale teraz będziemy musieli stawić czoła kilku dodatkowym zadaniom za kierownicą - dodał.

Ostatnie testy przez inauguracją sezonu w Australii odbędą się w Bahrajnie w dniach 11-13 i 18-20 lutego.

